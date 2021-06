AMLO: están garantizados los fondos para los pobres, tras la elección

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció al pueblo de México porque en las elecciones 2021 que se realizaron ayer, se reafirmó el camino hacia la democracia, lo que permite que se puedan dirimir las diferencias por la vía electoral y la vía pacifica y porque los partidos que apoyan la transformación que encabeza mantendrán la mayoría en el Congreso de la Unión.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, AMLO agradeció a los mexicanos que participaron en la elección, pero particularmente a quienes votaron por los partidos que apoyan su proyecto de transformación.

“Agradezco porque como resultado de la elección los partidos que simpatizan con el proyecto de transformación en marcha van a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Esto qué significa, tener garantizado el presupuesto y más a detalle tener garatizado el presupuesto para los más necesitados, los pobres, tener garantizadas las pensiones para adultos, para niños con discapacidad, para 11 millones de estudiantes, para que los medicamentos y servicios de atención médica sean gratuitos, para que la educación siga siendo un derecho y no un privilegio… Muchas gracias a todo el pueblo, a todos, lo que participaron en la elección”, dijo.

Tras asegurar que esta es la primera vez en mucho tiempo que se trata de una elección sin la intervención del Estado, el mandatario aseguró que ayer se dio un paso “importantísimo” en la historia política del país, pues se trató de un proceso limpio, aunque no pasó por alto algunos “desaseos” en la jornada electoral.

“Ayer se dio un paso importantísimo, es una elección histórica ha habido pocas elecciones como las de ayer y digo esto porque las elecciones de ayer fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos... hubieron desaseos, hubieron intervenciones, injerencias de autoridades locales pero a diferencia de otros tiempos no intervino el Estado, no fueron elecciones de Estado como las que se llevaban a cabo durante décadas, y siglos en México” (sic), refirió.

AMLO dijo que los electores se portaron muy bien, incluso los que pertenecen al crimen organizado.

“La gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos. Se portó, creo que más mal, la delincuencia de cuello blanco pero no se pasaron de la raya ni tampoco alteraron lo fundamental: los resultados”, precisó AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ agradeció a todos los que participaron en las #Elecciones2021MX aseguró que éstos #comicios son un ejemplo de que pueden realizarse en #paz pic.twitter.com/R4GQ5MW1v0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 7, 2021

En su conferencia de prensa desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el Presidente dijo que los días viernes, sábado y domingo “hubieron pocos homicidios” y al proyectar una tabla con cifras de los homicidios dolosos, refirió que se registraron menos de 70 por día cuando el promedio es de 85 o 90 diarios.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional. https://t.co/XrDRqkpHdD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 7, 2021

Morena y aliados mantendrán mayoría en Elecciones 2021

El presidente se refirió a los resultados preliminares de las Elecciones 2021 que se realizaron ayer en los que Morena, partido fundado por él refrendará su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados por tres años más, pero sólo con la ayuda de sus aliados.

Sin embargo, podría quedar relativamente lejos de la mayoría calificada, de acuerdo con el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) ayer por la noche.

Morena obtendrá entre 190 y 203 escaños en San Lázaro, pues conseguiría entre el 34.9 por ciento y el 35.8 por ciento de los votos totales para diputaciones federales.



