“Jornada electoral fue exitosa”: Lorenzo Córdova tras cierre de casillas

Esta noche, en punto de las 20:00 horas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, emitió los primeros datos oficiales sobre la jornada electoral 2021 y las casillas que se instalaron en todo el país este 6 de junio.

Durante su mensaje, Lorenzo Córdova celebró que las elecciones 2021 se llevaran a cabo exitosamente, aunque aceptó que hubo algunos incidentes en zonas focalizadas de México.

“Conforme lo dispone la Ley ha concluido la jornada electoral federal en todo el país, el principal dato de hoy es que la ciudadanía salió a votar para incidir en el futuro de nuestra nación”, dijo el consejero presidencial.

Se instalaron 99.73 % de casillas electorales: Lorenzo Córdova

Respecto al número de casillas que funcionaron a lo largo del país, Lorenzo Córdova aseguró que se tenía previsto instalar 162 mil 570 casillas; sin embargo, solo se instalaron 162 mil 129, es decir, el 99.73%.

“Considerando los desafíos que representaba esta contienda electoral debido a la pandemia de Covid-19, el balance es sin duda positivo para nuestra sociedad”, añadió Lorenzo Córdova.

Solo 30 casillas no fueron instaladas: Lorenzo Córdova

De las casillas que no fueron instaladas, hasta el momento se sabe que 30 no pudieron participar en la jornada electoral de este domingo por diversos motivos. No obstante, de las 411 casillas restantes, aún el sistema del INE no tiene información.

Lorenzo Córdova también informó que durante la jornada electoral participaron un millón 464 mil funcionarios de casilla y 19 mil 410 observadores electorales.

Asimismo, señaló que hubo 559 visitantes extranjeros y 1.1 millones de representantes de los diferentes partidos en las más de 162 mil casillas.

Con todos los resultados, Lorenzo Córdova concluyó que la jornada electoral de hoy “fue exitosa” y señaló el proceso a seguir para conocer los resultados preliminares, indicó que se podrán consultar en la página del INE.

El consejero presidente del INE informó a las 23:00 horas de este 6 de junio dará a conocer las tendencias de votación establecidas en el conteo rápido.

Te puede interesar: INE ordena retirar campaña de propaganda del PVEM de “influencers”