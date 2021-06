AMLO destaca resultados de Morena en elecciones 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó el avance de Morena registrado por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de las Elecciones 2021 del domingo pasado y en las que estaría ganando 11 gubernaturas de 15 en las que hubo elección.

En su conferencia de prensa mañanera desde el Palacio Nacional, y a dos días de realizadas las Elecciones 2021, AMLO se mostró orgulloso por el triunfo de Morena en 11 entidades y mostró dos mapas de cómo quedó el país tras el proceso electoral del domingo pasado.

“Este es el resultado, de acuerdo a los datos oficiales del PREP que ya se cerró anoche con el 99 por ciento de las actas computadas y esto es lo que arroja: lo que se ve de color rojo quemado, guinda, es lo que obtuvo Morena y la coalición Juntos Haremos Historia. De los 15 estados, 11 ganó esta coalición: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas”, mencionó.

López Obrador refirió que el Partido Verde, en alianza con el PT, ganó en San Luis Potosí, el PAN y la coalición Va por México, Chihuahua y Querétaro (PAN); y Movimiento Ciudadano en Nuevo León.

“Vamos a ver ahora cómo está ahora el país. Número de gobernadores: Morena y la coalición Juntos Haremos Historia, 17 de los 32 estados; PAN y la coalición con el PRI, 8; PRI solo, 4; Verde-PT, 1; y Movimiento Ciudadano, 2. Así va a estar el gobierno en los estados una vez que se dictamine sobre las elecciones y entren en función los nuevos gobernantes”, destacó.

Es preciso aclarar que los resultados en Guerrero y Campeche aun no son definitivos, pues el conteo de votos no ha concluido, si bien en ambos se marca una tendencia a favor de las candidatas de Morena, los resultados de PREP no son concluyentes. En Guerrero, el PREP cerró el conteo de las actas capturadas y en Campeche con el 91.7 por ciento, en este último con una diferencia de poco mas de un punto entre los punteros.

Con el PRI se podría lograr mayoría calificada en el Congreso: AMLO

Sobre la configuración en el Congreso de la Unión recordó que no se renovó el Senado en donde Morena tiene 60 legisladores de 180 que lo conforman y de la renovación en la Cámara de Diputados, el presidente destacó que de los 300 distritos del país Morena ganó 121, el PT que va en alianza con Morena, 32; y el Verde que va en alianza con Morena, 31, “entonces sí sumamos 184 de 300.





"¿Qué significa? Que con Morena el PT y una parte del Verde, no toda, tiene mayoría del 50 más uno, mayoría simple, porque no me gusta la palabra absoluta... 61 por ciento y lo que se requiere es el 51 para tener mayoría simple para la aprobación del presupuesto que es lo que más nos importa y era lo que querían los conservadores que no lográramos”.

AMLO indicó que si se quisiera tener mayoría calificada se podría lograr un acuerdo con legisladores del PRI o de cualquier partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional.

“Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con un parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional”, dijo el presidente López Obrador.

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_ abrió la puerta para negociar con una pequeña parte de nuevos diputados que podrían ser #priistas o de otros #partidos a fin de que avalen futuros cambios a la #Constitución pic.twitter.com/vANpqMoXOn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 8, 2021

“Hay país para todos, sobre todo para los pobres": AMLO

Hizo referencia a la “guerra sucia” de sus opositores y dijo orgulloso: “No pudieron, y hay país para todos y de manera preferente para los pobres, siguen los programas de bienestar, porque también se tiene que informar que cuando propuse la reforma al artículo 4 de la Constitución para que se elevaran a rango constitucional los programas sociales, como la pensión a adultos mayores, la pensión a niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, la atención médica gratuita, los conservadores votaron en contra en la Cámara de Diputados”, insistió.

Recordó que al enfrentar la pandemia y ante la crisis económica “del modelo neoliberal me pedían que se rescatara a los de arriba y optamos por apoyar de abajo hacia arriba, porque así debe ser, por humanismo, por justicia social, por seguridad. Desde abajo hacia arriba, nada de que si llueve fuerte arriba gotea abajo. ¡No! que se vayan muy lejos con ese cuento, ya esa política neoliberal no se aplica no transita en nuestro país, está en la mente de los conservadores”.



También volvió a agradecer al pueblo de México por participar en la elección de manera libre, hayan votado por el partido que decidieron a pesar de las diferencias que se deben resolver por la vía pacífica y electoral, sin trampas, sin cargar los dados y sin que las cartas estén marcadas, sin fraude electoral y sin elecciones de Estado, sin el uso del dinero público para apoyar a candidatos.

Agradeció a quienes decidieron apoyar a la transformación de México a pesar de la guerra sucia “porque son unos indecentes, todavía el viernes y sábado hablaban por teléfono...” Y presentó una llamada telefónica en la que se invita a los ciudadanos a votar en contra de Morena.

