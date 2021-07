AMLO: hasta mi cardiólogo fue víctima de espionaje; no habrá denuncia

Tras recordar que desde hace más de 40 años es víctima de espionaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó que tanto él como su esposa, sus hijos y hasta su cardiólogo hayan sido intervenidos por el programa Pegasus para ser espiados, sin embargo descartó que vaya a emprender acciones legales o interponer denuncia por ello.

Al ser cuestionado sobre las acciones que tomará en torno al espionaje del que ha sido víctima, el mandatario recordó que desde que existía la Policía Federal de Seguridad con Miguel Nazar Haro y él era director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, hace más de 43 años, ya era espiado.

“Me espiaban durante uno o dos años, bueno, muchos más pero ahora se da a conocer que también se espiaba a mi esposa, a mis hijos, bueno, hasta el médico que me atiende , al cardiólogo”, refirió.

En ese sentido y al ser cuestionado sobre las acciones que tomará, AMLO dijo:

Imagínense si yo voy a estar presentando denuncia por eso. Es realmente una vergüenza y una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos, el Estado era el principal violador de los derechos humanos, entonces si me pongo ahora a presentar denuncias, no termino.

Sin embargo AMLO dijo que es necesario saber que desgraciadamente todo eso se padeció y hacer el compromiso de no repetir, que esto no es lo que hace su gobierno y que él no espía periodistas opositores, actitud que calificó como inmoral.

Aseguró que en su gobierno desapareció el Cisen precisamente por eso y que las actividades de inteligencia se enfocan en el combate al crimen organizado, para proteger a los ciudadanos, no para espiar a opositores, periodistas, dirigentes políticos, o dueños de grandes empresas o las iglesias.

Aprovechó para leer oficio desclasificado en donde se da parte de sus actividades en 1979 y en el que se detalla que era director del INI en Nacajuca y miembro del Partido Comunista.

Insistió en que nunca más se repetirán esas acciones propias de la llamada guerra sucia, pero opinó que sería bueno conocer más sobre quién pagó, de dónde salió el dinero, quién lo ordenó y dijo que desconocer si el contrato con la empresa de spyware Pegasus, de la firma israelí NSO Group y el gobierno aún existe.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se comprometió a revisar si el gobierno federal mantiene contratos con programas de espionaje. Esto en medio de la información que circula de que la @FGRMexico compró programas de espionaje por hasta 5.6 millones de dólares. pic.twitter.com/WDX2sqDvqv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 20, 2021

Hoy lo voy a revisar y hoy mismo vamos a informar. De lo que estoy absolutamente seguro es que no se espía a nadie... Habría que ver quien lo tiene (el contrato), se hace la investigación y si existe hay que cancelarlo, no creo que exista pero de todas maneras hay que hacer la revisión

Dijo que aunque su familia y hasta su cardiólogo han sido víctima de espionaje “no voya a hacer una denuncia, esto contribuye más que ir a un tribunal porque lo más importante es un cambio de mentalidad”.

“Independientemente de que se llevaba a cabo esta acción de espionaje imagínense cuánto costaba y regreso a lo mismo, esto ya no se hace, no se espía a nadie”, insistió.

¿Quiénes fueron espiados con Pegasus?

De acuerdo con la investigación realizada por The Washington Post y otros 16 medios de comunicación con la ayuda de Amnistía Internacional y la organización francesa sin ánimo de lucro Forbidden Stories, en los registros a los que se tuvo acceso incluyen los números de teléfono de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, sus tres hijos mayores, así como ayudantes, su cardiólogo, dos exchoferes y el gerente de un equipo de beisbol.

Se informó que sus datos aparecen en documentos de más de 50 mil números de teléfonos, 15 mil de ellos de México, que desde 2016, presuntamente han sido seleccionados como pertenecientes a personas de interés por clientes gubernamentales de NSO Group.

