AMLO: EUA no se tomó en serio nuestra petición sobre apoyo a MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio su solicitud para informar sobre el financiamiento a organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y advirtió que insistirá en que no se financie a grupos políticos en México.

A pregunta expresa en su conferencia mañanera de este lunes, sobre si existe financiamiento de organizaciones extranjeras en el proceso electoral en México, el presidente respondió que sí y “se está viendo”.

“Es lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición, por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa de que ya no estén financiando a grupos políticos de México y lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo porque se tiene que ser respetuoso”, indicó.

AMLO aprovechó para recordar que Estados Unidos debe ser respetuoso de la independencia de los países, de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos.

Dijo que los grandes estadistas que han gobernado Estados Unidos lo han hecho valer y recordó lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt en el sentido de ser respetuosos de la política interna de otras naciones.

“Vamos a esperar el resultado, desde luego tenemos que actuar con respeto sin aspavientos y mucho menos con protestas groseras o airadas”.

Dijo que el asunto tiene que ver con el Departamento de Estado de la Unión Americana, pero particularmente con la Embajada que es la reparte el dinero, “de acuerdo a las pruebas que se tiene, es un asunto hasta corriente, no solo de fondo, sino de forma. Esto no debe hacerse, no tiene que ver con la buena política exterior, con la cooperación entre los pueblos, con las relaciones de amistad, con la buena vecindad, con la soberanía de los países”.

Visita de CIA a México es de rutina: AMLO

Por otro lado, el presidente aclaró que la visita de funcionarios de la CIA a México es de rutina y descartó que exista alguna preocupación por el rol que tiene México junto con países como Cuba, Bolivia o Venezuela.



“Es una relación de rutina, una visita de rutina, aclaro que no fue el director, sino el subdirector (de la CIA) y sin muy respetuosos y nosotros hemos decidido escuchar a todos y abrir las puertas a todos los gobiernos, la diplomacia internacional, a todas las agencias, en el caso de Estados Unidos, al FBI, a la CIA, a la DEA, no tenemos nada que esconder, transparencia, una regla de oro de la democracia es la transparencia”, respondió.

