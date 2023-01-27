AMLO dice que Hacienda tiene plan para rescate de Pemex

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuenta con un plan para el rescate de Petróleos de México (Pemex).

Durante la mañana de hoy, AMLO explicó que en breve Hacienda hará público este plan de rescate de Pemex que se realizó para el pago de la deuda que mantiene la empresa productiva del Estado.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ abrió la puerta reducir impuestos a #PEMEX para que salga de su endeudamiento. pic.twitter.com/uKhAhZXqgV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 27, 2023

Explicó que este plan contempla seguir apoyando a Pemex en el pago de la deuda que mantiene y que llegue al tope de endeudamiento que permite el Congreso de la Unión.

“Es el rescate de la empresa pública más importante de nuestro país, de las más importantes del mundo en el sector petrolero, todos los vencimientos de deudas anteriores se están pagando puntualmente y siempre con el apoyo de la sria de Hacienda. No dejamos a Pemex sin respaldo. Acerca de los vencimientos, ya tiene un plan junto con la dirección de Pemex y se va a cumplir en tiempo y en forma”, expresó.

AMLO seguirá reduciendo disminuyendo impuestos a Pemex

AMLO aseguró que actualmente Pemex realiza los pagos puntuales de las deudas en la empresa productiva del Estado, incluso se prevé que se siga con los apoyos, como los descuentos en impuestos.

“Disminuir impuestos a Pemex para ayudar a la empresa se ha hecho desde le primer año y lo vamos a continuar haciendo y otras acciones, el que se ayude con la transferencia de deuda soberana, es una práctica importante, incluso las tasas de créditos son más bajas, lo que es deuda soberana”, indicó.

Reiteró que será Hacienda la que dé a conocer este plan de rescate de Pemex, que de acuerdo con cifras, su deuda asciende 10 mil millones de dólares en este 2023, en el primer trimestre es de casi 6 mil millones de dólares.