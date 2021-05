AMLO lanza llamado para que se lleven a cabo elecciones pacíficas

Ciudad de México. A unos días de las elecciones el próximo 6 de junio, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó un llamado a todos los mexicanos para evitar el fraude electoral y para hacer valer la democracia de manera pacífica, sin violencia.

Confió en que el próximo domingo haya elecciones limpias y democráticas.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ también lanzó un llamado para evitar que el dinero de procedencia ilícita se utiliza en el cierre de #campañas y durante la jornada de este 6 de #junio pic.twitter.com/YeMXRKlvUx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 31, 2021

Durante su conferencia mañanera el presidente López Obrador pidió a reporteros que no le pregunten sobre candidatos en lo que resta de la semana, para evitar sanciones.

El miércoles concluyen las campañas electorales e inicia la veda electoral.

“que no caigamos en la tentación y cómo es natural y no es nada extraordinario. Esta semana hay muchas pasiones desbordadas y nerviosismo y tenemos que actuar con mucha serenidad (...) que no se utilice esta plataforma para decir el candidato es un sin vergüenza”

AMLO pide a gobernadores respetar el Acuerdo Nacional por la Democracia

López Obrador invitó a hacer valer el “Acuerdo Nacional por la Democracia” que se firmó con los gobernadores para que se respeten las leyes y no metan las manos en el proceso electoral.

“Debemos hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades y hacer valer el acuerdo para que se respete la voluntad de los ciudadanos y no haya fraude electoral”

De nueva cuenta López Obrador pidió que no fraude electoral que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, “que no se compren votos, que no se repartan despensas, que el pueblo de manera libre decida de acuerdo a lo que le dicte su conciencia, nada de acarreos, nada de que voten los finados, nada de falsificación de actas, nada de violencia, en especial que las elecciones transcurran en paz que no se caiga en ninguna provocación” detalló el presidente.