“Continuidad con cambio": A un año de las elecciones 2024 por la presidencia, AMLO lanza mensaje

Durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este habló acerca de las elecciones 2024, cuando se elegirá a quien lo sustituya como mandatario, y lanzó un mensaje a la población sobre la Cuarta Transformación.

“Continuidad con cambio (...) seguir desterrando la corrupción de México, ese es el secreto, esa es la clave”, dijo.

"Ya no es el grupo que nos hizo el fraude en el 2006 y también en el 2012, que se reunían, como 15 o 20, que se sentían los dueños de México, y esos echaban a andar campañas de desprestigio, guerra sucia, traían expertos en publicidad del extranjero, pagaban a intelectuales para hacer hasta documentales”, aseveró AMLO.

#EnLaMañanera |El presidente @lopezobrador_ vio con buenos ojos a una persona que siga su proyecto. Esto camino a la elección presidencial pic.twitter.com/mXlKDc7CzO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 2, 2023

¿Cuándo son las elecciones 2024 y qué se elige?

Las próximas elecciones 2024 son de suma importancia, pues se elegirá a la nueva o nuevo presidente de México, es decir, quien sustituya a AMLO; asimismo, nueve entidades tendrán elecciones del titular del Poder Ejecutivo Local, es decir, ocho votarán por el próximo gobernador y la Ciudad de México (CDMX) la jefatura de Gobierno, cargo al mando de Claudia Sheinbaum Pardo.

31 de los estados renovarán su congreso local, en la capital se decidirán a los nuevos representantes de las 16 alcaldías. Las elecciones 2024 están previstas para el domingo 2 de junio.

¿Qué estados tienen elecciones en 2024?

Además de la CDMX, hay otros ocho estados que elegirán a su nuevo gobernador:



Chiapas.

Guanajuato.

Jalisco.

Morelos.

Puebla.

Tabasco.

Veracruz.

Yucatán.

¿Quiénes son las corcholatas que buscarán ser el candidato de Morena para elecciones 2024?

Dentro de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se realizará una encuesta interna para determinar a la o el candidato que contenderá con el partido guinda por la presidencia en las elecciones 2024 el domingo 2 de junio, este grupo allegado a AMLO son conocidas como "corcholatas".

Las corcholatas son:



La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón.

Adán Augusto Hernández López, secretario de Gobernación (Segob).

Ricardo Monreal, representante del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República.

Cabe destacar que hay otros funcionarios que han declarado su deseo por contender con el partido para la silla presidencial.