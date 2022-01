AMLO ya tiene menos síntomas de Covid-19; regresará en próximos días

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se recupera de su segundo contagio de Covid-19 y esta mañana el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, confirmó que ya tiene menos síntomas por lo que se espera que en los próximos días se reincorpore a sus actividades cotidianas.

En la conferencia de prensa mañanera, desde el Palacio Nacional, el titular de la Segob informó que la salud del Presidente AMLO evoluciona de manera favorable y que se encuentra “muy bien”.

“El presidente afortunadamente está muy bien, evoluciona favorablemente, el día de ayer ya eran muchos menores los síntomas leves que había manifestado... Se encuentra coordinando los trabajos, nosotros esperamos que en los próximos días ya pueda reincorporarse normalmente a las actividades que él desarrolla”, indicó Adán Augusto López.

Adán Augusto López se realiza prueba PCR

El encargado de la política interna del país informó, a pregunta de un reportero, que tras la reunión que sostuvo con el presidente AMLO ayer en Palacio Nacional, se realizó una prueba PCR para descartar un contagio de Covid-19.

Dijo que además de esa prueba, ha mantenido las medidas sanitarias adecuadas para no contraer el virus.

“No nada más es cuestión de estar haciéndose la prueba, uno debe guardar todas las medidas preventivas reconocidas por la Secretaría de Salud, evitar las reuniones familiares y así lo hacemos; sin embargo, hoy me realicé una prueba PCR, que seguramente en el transcurso del día tendremos más allá de si tuviese o no síntomas, pues yo afortunadamente no he tenido ninguna manifestación”, aseguró

#EnLaMañanera | El Secretario de Gobernación, @adan_augusto se sometió a una prueba PCR cuyo resultado se conocería el sábado para detectar si está contagiado de SARS-CoV-2 tras estar en contacto con el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/I9ZwAUwQzQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 14, 2022

Pese al aumento de contagios, actividad económica no se detiene

Adán Augusto López reconoció que existe un crecimiento en los contagios de Covid-19 a causa de la variante omicron, que se transmite más rápido, sin embargo descartó que por ello se vaya a detener la actividad económica.

“Efectivamente hay un crecimiento, eso no lo podemos esconder, en cuanto al número de casos de covid, muchos de ellos, la mayoría de ellos, de la variante omicron que se transmite con mayor rapidez… Creemos que a pesar del aumento de casos de la pandemia, la actividad económica se va a mantener”, aseguró.

Insistió en que afortunadamente con esta variante, hasta ahora la constante, es muy poco el aumento porcentual en cuanto a números de hospitalizados y afortunadamente se reduce la letalidad con este virus.

Y refirió que hay estados que han tenido su estadística de defunciones en cero y mantienen una estabilidad en cuanto el número de hospitalizaciones y muertes.