AMLO llega a Monterrey; recibiría a padres de Debanhi

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llegó esta noche a Monterrey, Nuevo León, como parte de la visita que realizará para abordar temas del campo, además se prevé que también visite Guadalajara, Puebla y Veracruz.

En la conferencia mañanera de hoy 12 de mayo, AMLO anunció que llegaría por la noche a Monterrey y tener una una reunión de seguridad, además realizará la conferencia matutina por la mañana.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ no descartó reunirse con mujeres que tienen hijas desaparecidas en Nuevo León pic.twitter.com/YN8EoACoHk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2022

Posteriormente, AMLO prevé trasladarse hacia Guadalajara durante el sábado para reunirse con agrónomos, técnicos, extensionistas, con la intención de prepararse en caso de que se agrave la situación productiva de alimentos en el mundo.

"Lo mismo que estamos haciendo en el caso de los energéticos, ser autosuficientes, producir en México lo que consumimos, así como lo estamos haciendo en el caso de energéticos, en caso de los alimentos básicos, eso es lo que estamos impulsando".

AMLO podría reunirse con padres de Debanhi

Durante la conferencia mañanera de hoy 13 de mayo, AMLO aseguró que en caso de que los padres de la joven Debanhi busquen una reunión con él en Monterrey en caso de que lo soliciten.

“No sé si ya hayan pedido… Sí, sí van a allá a la reunión, con mucho gusto, con mucho gusto los recibimos”, explicó AMLO en la sesión de preguntas y respuestas.

Ayer, Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, solicitó un encuentro con AMLO durante su visita a Nuevo León.

"Si él tuviera un espacio para que me pudiera atender, claro que yo sería el más interesado en platicar con él y platicarle mi caso”, declaró tras presentarse en la fiscalía de Nuevo León.