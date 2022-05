AMLO descarta distanciamiento con Biden por Cumbre de las Américas

En la mañanera de hoy 12 de mayo de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó distanciamiento con el presidente de Estados Unidos Joe Biden por pedir que se invite a a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas que se llevará a acabo en junio en Los Ángeles.

“No, siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden, sin que yo hable de independencia y de soberanía, él siempre menciona que nuestro trato será a partir de un pie de igualdad y siempre ha sido muy respetuoso y es una persona buena, responsable y es demócrata, y sabe que debe respetarse a todo el derecho a disentir.

AMLO dijo que Biden siempre se ha conducido con respeto hacia México y ha habido un trato con pie de igualdad hacia nuestra nación, destacó que “a diferencia de las dictaduras, la democracia significa pluralidad, no es pensamiento único, es poder discernir, no estar de acuerdo en todo, pero respetarnos y buscar las coincidencias, eso es la democracia”.

En Palacio Nacional, AMLO volvió a defender la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Cumbre de las Américas.

No es correcto que excluya. Nadie tiene derecho de hablar a nombre de todo América y de decidir quien participa o que no.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó tener problemas con Estados Unidos por insistir en que debe invitarse a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas pic.twitter.com/UlKpTtDXOL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2022

López Obrador infomó que aún el gobierno de Estados Unidos no ha enviado las invitaciones para asistir a la Cumbre de las Américas por lo que no descarta que el presidente Biden incluya a todos los países del continente; incluso, aseguró que él no ha sido invitado a participar formalmente.

AMLO pone la canción de “América” de los Tigres del Norte

El presidente López Obrador aseguró que Estados Unidos no tiene el derecho de hablar en nombre de toda América y decidir qué países y cuáles no pueden estar en la próxima Cumbre de las Américas dijo que la política exterior de México no la dictan grandes potencias y está sustentada en la Constitución de 1917

“Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no. Somos países independientes, libres, soberanos, nos regimos no por hegemonías de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las constituciones de los pueblos” apuntó.

Al reiterar que no se debe excluir a ningún país de la Cumbre de las Américas, AMLO pidió en la conferencia mañanera poner la canción de los Tigres del Norte en colaboración con Calle 13 titulada “América”.