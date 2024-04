Denuncian que Normal El Mexe sigue sin luz ni agua

A cinco meses de que termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal “El Mexe”, en Hidalgo, es una promesa incumplida, ya que sigue en los escombros y sin los servicios básicos.

Fue una doble promesa. Primero en campaña en mayo del 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente: “Voy a cumplir, vamos a fortalecer la educación pública. No se van a cerrar las escuelas normales. Al contrario, tengo el compromiso de que vamos a reabrir El Mexe”.

Luego cuatro años después, lo hizo en la conferencia matutina del 19 de septiembre de 2022 con este mensaje: “Es una prioridad, cuando entró la nueva secretaria, la maestra Leticia Ramírez, le encargué de manera muy especial lo de El Mexe”.

¿Cuándo cerró la Normal El Mexe?

La escuela cerró sus puertas después de 82 años de operación, en julio del 2006, como parte del proyecto presidencial de cerrar las 16 normales rurales que había en México. En sus instalaciones se creó la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.

Pero durante su campaña política, el presidente hizo suyo el reclamo de normalistas y anunció la reapertura de El Mexe, pero sólo quedó en eso. Se invirtieron 28 millones de pesos en su remodelación, que no parecen justificarse.

Normal El Mexe, otra promesa incumplida de este sexenio

El Mexe hoy se parece más a un elefante blanco que funciona a medias. Por ejemplo, donde debería ser un comedor para normalistas de escasos recursos, hoy sólo hay tarjas, lejos de dar el servicio de alimentación a estudiantes del internado.

“Aquí podemos empezar, aquí es donde supuestamente nosotros deberíamos de tomar nuestros alimentos con nuestras charolas y nuestros cubiertos. Esta es la parte de la cocina como pueden observar solamente tenemos unos pobres fregaderos, solamente tenemos las líneas de gas, que pues no están en un funcionamiento pleno no se supone que ya deberíamos de tener nuestras sillas y mesas para que nosotros los estudiantes pudiéramos tener nuestros alimentos; sin embargo, no tenemos nada”, denunció Jaime Almanza, estudiante normalista.

La escuela que debería ser formadora de maestros en Hidalgo luce sin servicios básicos como drenaje, dormitorios necesarios para el internado, una alberca tapada de escombro, vestidores inservibles, y canchas deportivas inutilizables.

“Queda ya poco tiempo de la presidencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces para nosotros es una promesa aún incumplida más allá de lo político, que serían que está reaperturada, sí está reaperturada, pero nos hacen falta muchas cosas, nos hace falta el personal completo administrativo de asistencia a la educación, nos hace falta intendencia, nos hace falta la cuestión laboral, tenemos una inestabilidad laboral”, dijo Luis Roberto Aspeitia, profesor de la Normal Rural Luis Villarreal.

Estudiantes han tenido que dejar sus estudios

Con las limitaciones, algunos se preparan todos los días para ser maestros rurales. Pero otros, principalmente quienes provienen de diferentes estados del país han tenido que dejar sus estudios. Duermen incluso con maestros y compañeros ante la falta de dormitorios.

“Como le digo, varios compañeros vienen de diferentes estados de la República. Y pues poco a poco se han estado yendo, nuestra matrícula debería de ser de 360 alumnos, ese es la matrícula que nosotros deberíamos de tener, pero compañeros se han ido yendo poco a poco, poco a poco, poco a poco y ahorita en promedio debemos tener como 250 a 260 alumnos o sea se han ido bastante los alumnos”, dijo Juan Manuel Chávez, estudiante normalista.