AMLO pide cambiar nombre a la zona del Triángulo Dorado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), propuso que se le cambiara el nombre a la zona territorial conocida como el Triángulo Dorado.

Desde Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde realiza una gira, AMLO reveló que no le gusta el nombre que se le dio a la región compuesta por Chihuahua, Durango y Sinaloa, conocida como el Triángulo Dorado.

Tercera Jornada Nacional de Sembrando Vida, desde Guadalupe y Calvo, Chihuahua

El Presidente incluso dijo que le molesta que le llamen así, por lo que planteó que se cambie el nombre por otro que describa a su gente a la cual calificó de trabajadora.

“También coincido con Ariadna, no me gusta, me molesta que le llamen el Triángulo Dorado, y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle ‘el triángulo de la gente buena y la gente trabajadora’ o ‘la región de la buena vecindad’, o algo así. Pero ya hay que cambiar eso porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora, lo que aquí se ha dicho, y no hay que estigmatizar ninguna zona”, explicó.

AMLO ejemplificó el caso de los países centroamericanos, conocidos como triángulo de Centroamérica (Guatemala, de Honduras y de El Salvador), cuyos habitantes expresaron que les disgusta que se refieran a ellos y a sus países con ese nombre.

“A quienes viven en el triángulo de los países de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Son los países de Centroamérica, nada de triángulo”, dijo.

¿Qué estados pertenecen al Triángulo Dorado? La zona del territorio conocida como Triángulo Dorado se compone de los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua.

Esta zona recibió ese nombre de la analogía con el triángulo dorado del Sudeste de Asia, y en el caso de México se le conoce por ser el centro donde opera el narco bajo el control del Cártel del Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, hoy sentenciado por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y violencia con armas.

También recibe este nombre ya que narcotraficantes como Caro Quintero, Arturo Beltrán Leyva, Miguel Ángel Félix Salgado y “El Mayo” Zambada nacieron en esa zona.