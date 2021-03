AMLO pide a mujeres manifestarse de manera pacífica

A cinco días del Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a quienes salgan a las calles a manifestarse no ejercer violencia y realizar sus protestas de forma pacífica, porque de lo contrario “sería una contradicción”.

"¿Cómo se lucha en contra de la violencia y se manifiestan de manera violenta? Eso lo considero contradictorio, pero se respeta a todos y a todas las mujeres; no hay restricciones, pero como recomendación que sean manifestaciones pacíficas”, declaró AMLO esta mañana en su conferencia diaria.

El mandatario pidió que no se comentan actos violentos contra los comercios y monumentos históricos, como en otros años.

“Que no se dañe a establecimientos comerciales, que no se afecten monumentos públicos y mucho menos que se agreda a otras personas y que también haya cuidado para que no vayan a dañarse entre los mismos manifestantes, mujeres y hombres”, refirió.

López Obrador recordó que el diario español El País calumnia a su gobierno al asegurar que está contra las mujeres, cuando en México se manifiestan de forma libre, mientras que en Madrid hay restricciones y no pueden salir a las calles más de 500 mujeres.

“El País nos ataca porque dice que estamos en contra de las mujeres, no es cierto, es una calumnia”, insistió.

Reiteró que aquí “se garantiza los derechos de manifestación” y pidió que las manifestaciones que salgan a manifestarse en paz “porque si hay violencia, es una contradicción”.



El 8 de marzo del 2020 se realizaron diversas protestas en el país en las que participaron miles de mujeres, particularmente en la Ciudad de México, algunos grupos de manifestantes realizaron pintas en monumentos históricos instalados sobre la avenida Paseo de la Reforma, entre ellos el Ángel de la Independencia que desde hace casi un año permanece en mantenimiento.

Este año, diversos grupos feministas han anunciado que realizarán protestas el próximo 8 de marzo en la Ciudad de México en contra de la violencia feminicida, el machismo y la violencia política contra las mujeres.

