AMLO presume ser el sexto streamer en Hispanoamérica más visto

Esta mañana del 4 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al concluir con la mañanera, se pronunció respecto a los datos externados por la famosa página de datos y estadísticas de streamers, respecto al lugar que ahora ocupa dentro de los canales más vistos. ¿Qué dijo AMLO sobre esto?

¿Qué dijo AMLO en la mañanera sobre ser de los streamers más vistos?

Durante la conferencia de la mañanera, AMLO actuó sorprendido de formar parte de los streamers más reproducidos de habla hispana a nivel mundial, dice que eso es para puro joven: "Qué hacemos nosotros ahí?... porque hay mucho joven en el movimiento, me da muchísimo gusto porque durante el periodo neoliberal los jóvenes no querían saber nada de política y fueron muy afectados... y estoy viendo un resurgimiento en los jóvenes más interesados a participar." Estas fueron las palabras del Andrés Manuel respecto al tema.

La página de StreamCharts publicó en su página las estadísticas de los 10 streamers en español más vistos en la plataforma de YouTube, y la gran sorpresa fue ver que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, forma parte de este top junto con youtubers de varios años de trayectoria, en su mayoría hacen transmisiones de videojuegos.

¿Por qué AMLO es de los streamers más vistos?

Actualmente, Andrés Manuel cuenta con 3.69 millones de suscriptores en su canal de YouTube, con las transmisiones en vivo de sus conferencias dentro del primer trimestre del año 2023, acumula un total de 13 millones 200 mil vistas y ha transmitido en vivo por más de 208 horas.

“El siguiente nombre es extraño, ya que pertenece al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y es la única entrada de YouTube en esta lista. El canal es bastante activo y mantiene informados a los ciudadanos del país sobre las diversas actividades de sus líderes y cualquier actualización en las políticas y reglas”, mencionó StreamCharts en su primer informe trimestral del 2023.

Encabeza la lista Ibai, el streamer español más visto y de los más conocidos de la industria a nivel mundial, con un total de 21.48 millones de horas de visualizaciones. AMLO logró posicionarse por encima de "El Mariana", streamer mexicano que suma 9.43 millones de visualizaciones de contenido, y de "Juan Guarnizo", colombiano que vive en Monterrey y es también presidente de Aniquiladores FC en la Kings League de España, encabezada por Gerard Piqué, con 9.18 millones.