Si jueces anulan reforma eléctrica, “va reforma a la Constitución": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en caso de que se considere que la Ley de la Industria Eléctrica recién aprobada es inconstitucional, enviará al Congreso de la Unión una reforma a la Constitución, porque no puede cómplice “de un robo a la nación”.

“Estoy seguro de que no es inconstitucional (la reforma) pero si lo determina el juez que no puede proceder, enviaría una inicitiva de reforma a la Constitución porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda publica y afecten la economía popular, de los más pobres”, advirtió durante su conferencia de presa mañanera.

Desde el Palacio Nacional, el mandatario federal aseguró que la privatización del sector no se permitirá porque esos procesos han representado para el país severos daños.

“Privatización en México es sinónimo de corrupción, negocios al amparo del poder público”, señaló el Presidente.

"¿Qué va a pasar si declaran inconstitucional la Ley (eléctrica)? Va la reforma a la Constitución. ¿Que necesitamos dos terceras partes? Pero que lo decida el pueblo, además qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios y seguir manteniendo el régimen de corrupción. Nada más que el pueblo es sabio, es un pueblo con un instinto certero, sabe lo que está sucediendo por más campañas que haya.

“Apuestan a que no se consiga la mayoría para seguir con sus privilegios, nada más que el pueblo es sabio, el pueblo sabe lo que está sucediendo por mas campañas que hagan”, aseguró.

Jueces deben actuar conforme a derecho, dice

López Obrador pidió “transparentar todo”, luego de que otro juez se sumó al freno de la Ley Eléctrica y destacó que si el Presidente no tiene fuero, debe ser así con otros funcionarios por lo que anunció una iniciativa de reforma para que “no se guarden los expedientes” cuando se trata de servidores públicos que cometen actos de corrupción.

López Obrador expresó que no le preocupa que se sigan acumulando más suspensiones de jueces en contra de la Ley Eléctrica y reiteró que los juzgadores también deben ser investigados y que su proceder no debe dejar lugar a dudas.

