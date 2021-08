AMLO reitera que el regreso a clases será voluntario no obligatorio

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que el regreso a clases será voluntario, aseguró que los padres y madres de familia estarán en la libertad de decidir si llevan a o no a sus hijos a las aulas, y se mantendrá el programa de educación a distancia.

“Como autoridad, tenemos que iniciar con la clase presencial. Si los padres no quieren que vayan sus hijos no se les va obligar y se van quedar los planes de educación a distancia (...) Que no estén sujetos al Nintendo”.

#EnLaMañanera | El regreso a clases agendado para el 30 de #Agosto será presencial y el programa de clases a distancia se mantendrá, así lo explicó esta mañana el presidente @lopezobrador_ quien manifestó su deseo porque la mayoría de los menores vuelvan a las escuelas pic.twitter.com/4ojZXVl2cH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 13, 2021

En conferencia mañanera el primer mandatario insistió que el regreso presencial a clases es esencial, aseguró que existen protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.





Adelantó que con recursos federales y municipales se arreglarán las escuelas dañadas durante la epidemia de Covid-19, a través del programa de “La Escuela es Nuestra”.

“Hablan de cinco mil escuelas pero las vamos arreglar(…)Estamos llamando a autoridades municipales y padres de familia que ayudemos” informó López Obrador.