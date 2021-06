AMLO respetará decisión de la SCJN sobre uso lúdico de marihuana

Ciudad de México. Después de la que Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara la despenalización del uso lúdico y recreativo de la marihuana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se respetará la decisión de los magistrados.

“Vamos a analizar nosotros los efectos sobre esta medida y vamos a darle seguimiento. Implica respetar la decisión que tomó el Poder Judicial y recoger los sentimientos de la gente y los puntos de vista de todos” apuntó el presidente.

Sin embargo consideró que si los permisos para consumir marihuana no reducen la violencia y la drogadicción su gobierno buscaría revertir la decisión de la Suprema Corte.



“Vamos evaluar y vamos a ver qué efectos tiene si vemos que no ayuda y que no es bueno para el país, para enfrentar el grave problema de la drogadicción y para detener la violencia. Entonces actuaríamos” consideró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que si los permisos para consumir #marihuana no reducen la violencia y la drogadicción su gobierno buscaría revertir la decisión de la @SCJN pic.twitter.com/qMpVwFh8W9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 29, 2021

López Obrador se pronunció por que los permisos para consumir marihuana sean sujetos a debates y análisis de ciudadanos y estudiosos en la materia, “si se organizarán debates y todos los puntos de vista de ciudadanos, jóvenes y luego de escuchar a todos se aplica una consulta y así se decide. Eso es mandar obedeciendo”.

AMLO pide a Cofepris que prepare lineamientos para uso lúdico de marihuana

El presidente López Obrador rechazó que su gobierno busque fortalecer la hacienda pública con el consumo de marihuana.

“Plantean que con esto se van obtener impuestos y fortalecer la hacienda pública. Eso hasta me molesta. No se puede traficar con la salud del pueblo. No se puede es inmoral. Es inmoral traficar con la vida de los seres humanos”

Pidió que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se prepare para que elabore los lineamientos de los permisos para el autoconsumo de marihuana: “Vamos a que la Cofepris se prepare para lo que se le ordena y vamos estar muy atentos y muy pendientes”, aseguró el presidente.