AMLO responde a OMS, “No deberían enojarse, que resuelvan”

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya recibió la carta que les envió en donde solicita que se aprueben todas las vacunas contra Covid-19.

“Ya envié la carta, ya la recibieron, y vamos a esperar la respuesta formal. Es el trabajo de ellos, es increíble de que se esté aplicando una vacuna o dos o tres masivamente, por millones de dosis, y que no tengan un reconocimiento, porque no están en fase prueba” dijo López Obrador.

Luego de que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió a sus reclamos y le pidió “enviar a sus expertos para que vean el procedimiento que usan datos, evidencia y principios, AMLO pidió que no se enojen y que resuelvan.

“No se deberían de enojar, deberían de apurarse y resolver, eso es lo que yo respetuosamente les planteó y eso es lo que les digo en la carta, que ya resuelvan”, apuntó.

#EnLaMañanera | Informa el presidente @lopezobrador_ que ya envió una carta a la #OMS para que se agilice la aprobación de vacunas anti #Covid_19 pic.twitter.com/YPzMoe6bGV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 22, 2021

En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que las vacunas que faltan de certificar no están en fase de prueba, ya están siendo aplicadas en varios países y muchas personas necesitan el certificado de vacunación para viajar.

“Que porque no les han mandado todo el expediente, qué no pueden ellos hacer una denuncia contra un país y decir esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la OMS, porque les estamos pidiendo desde hace seis meses que nos manden todos sus protocolos, sus pruebas y no lo han hecho ¿Por qué se quedan callados?”.