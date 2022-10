Desaparezco de la política en 2024, no quiero ser cacique: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que una vez que concluya su mandato a finales de 2024 no hablará de política ni opinará nada sobre la esfera pública, pues dijo que no busca ser un cacique.

En la mañanera de hoy, AMLO dijo que al terminar su mandato no busca ser un líder moral ni opinar sobre la política ni siquiera con su familia, pues entregará la estafeta y confía en que exista una transformación en las conciencias de las personas.

#EnLaMañanera | Durante la mañanera, el presidente @lopezobrador_ se refirió a lo que será la sucesión presidencial pic.twitter.com/Xg1nXxRz8r — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2022

“Estoy muy contento porque hay relevo a la vista, eso es una garantía de que vamos a seguir adelante transformando al país, ya no voy a estar porque me voy a retirar. Entrego la banda a finales de septiembre y me jubilo, políticamente desaparezco, no vuelvo a opinar, no quiero ser cacique, caudillo, líder moral. Ya no puedo dar consejos, no voy hablar de política ni siquiera con mis hijos, mi familia, nada, termino mi ciclo y ya van a venir otros”, declaró.

AMLO confía en que continúe la Cuarta Transformación

Además de su retiro de la política, López Obrador aseguró que la cuarta transformación que inició con su administración seguirá y está segura que tendrá una continuidad con quien lo suceda en la Presidencia.

El Presidente consideró que el “despertar” de las conciencias no tiene vuelta atrás y es algo que celebra, pues dijo estar seguro de que los privilegios y la corrupción se erradicará.

“Es un proceso, es que todavía no ha terminado de morir lo viejo y no ha terminado de nacer lo nuevo, estamos sentando las bases. Estoy seguro que voy a entregar la estafeta a quienes van a continuar, eso me tiene muy contento porque no va haber marcha atrás, ya no van a regresar los corruptos, no les va a funcionar su guerra sucia, ya se echó a andar este proceso, pero lleva tiempo”, declaró.

AMLO continuó con las críticas hacia sus adversarios, pues dijo que no les funcionó el caso de las filtraciones de la Sedena para atacarlo, gracias a la conciencia popular.

“Le agradezco mucho a la gente… no les ha funcionado nada y traen asesores, publicistas, expertos, hackeadores, hacen colectas y gastan muchísimo dinero y compran a todo el que se deja”, expresó.