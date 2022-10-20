¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 20 de octubre

Este 20 de octubre en la mañanera de AMLO se abordaron el informe de seguridad mensual, además del reporte de Cero Impunidad y el informe del INAH. Este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Reducción de 27.2% de delitos del fuero federal

La secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer en la mañanera de AMLO la reducción de delitos del fuero común, en el que destacan una baja en el secuestro y el homicidio doloso.

En el caso de homicidio doloso se registró un 13.9% de reducción, es el septiembre más bajo desde hace cinco años, indicó. Además de la reducción del 72.4% secuestro, que es el nivel más bajo.

Rodríguez explicó en la conferencia de López Obrador que seis estados concentran la ocurrencia de homicidios dolososo: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua; destacó que en todos existe una tendencia a la baja, excepto en Guanajuato.

En cuanto a la percepción de inseguridad, se reportó un 64.4%, es decir, 12 puntos menos desde que inició la administración.

Despliegue de 41 mil 557 elementos de la Fuerza Armada

El almirante José Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina, informó que hay más de 41 elementos desplegados en el país para diversas actividades, como para el mantenimiento del Estado de Derecho hay 9 mil 900 elementos de las Fuerzas Armadas, mientras que en la protección marítima y portuaria suman 1700, además de 250 en aduanas y mil 500 en la coordinación de seguridad y protección aeropuertaria en el AICM.

En la operación de búsqueda y rescate suman 820 elementos, para la operación del ferrocarril del Itsmo de Tehuantepec es de cuatro mil 300 y 23 mil 87 atención por la emergencia sanitaria de Covid-19.

Sedena destaca detenciones de 32 blancos

Luis Cresencio, titular de la Sedena, informó que de septiembre a octubre se realizaron 32 detenciones de importancia gracias a las labores de inteligencia.

Destacan varios jefes de plaza de grupos de la delincuencia organizada en varios estados como Quintana Roo y San Luis Potosí, además del aseguramiento de armas de fuego, droga y dinero decomisado como parte del combate al narcotráfico.

Identidican en Hidalgo tomas clandestinas

Durante el mes del 21 de septiembre al 20 de octubre se logró la recuperación de 139 mil 200 litros de combutibles robado y se identificaron 307 tomas clandestinadas, siendo Hidalgo el que tuvo más, informó el titular.

Hay un detenido por feminicidio de Gabriela Marín en Morelos

El subsecretario Ricardo Mejía informó que por el caso de feminicidio de la diputada Gabriela Marín, en Cuernavaca, Morelos, hay un detenido que se encuentra en arraigo domiciliarios y la principal línea de investigación es de caracter político.

#EnLaMañanera | Hay un detenido por el feminicidio de Gabriela Marín, diputada local de #Morelos así lo informó el subsecretario de Seguridad @RicardoMeb pic.twitter.com/XxO5NR2ufu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2022

INAH halla estela de deidad femenina en Uxmal

Rogelio Jiménez Pons, titular del INAH, se concluyeron la prospección arqueológica en los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 del Tren Maya. Por lo que se han registrado 27, 530 piezas, mil 430 bienes muebles, además de 450 osamentas y 533 vasijas completas en proceso de análisis y restauración.

#EnLaMañanera | Durante la construcción del #TrenMaya fue hallada una estela conmemorativa dual. Esto ocurrió en Uxmal, Yucatán. pic.twitter.com/Agy8SOdUk9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2022

Destacó el hallazgo de una estela de una deidad femenina encontrada en el patio hundido en Uxmal, Yucatán.

AMLO celebra reducción de percepción de inseguridad



Antes de finalizar la mañanera, AMLO celebró la reducción de 12 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad en México, según cifras del INEGI, que reveló Rosa Icela.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ celebró el resultado de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana el cual arrojó que la percepción de inseguridad en México disminuyó pic.twitter.com/B1RydUWbnU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2022

"Ayuda mucho que la gente pues sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad y la verdad estamos trabajando para eso, todos los días, con profesionalismo y de manera coordinada", declaró.

#EnLaMañanera | Tras asegurar que los mexicanos respaldan la presencia de las fuerzas armadas en las calles, el presidente @lopezobrador_ mandó un mensaje a los diputados y senadores que votaron en contra de la reforma pic.twitter.com/XxNGYEV6rR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2022

AMLO dijo que Cuarta Transformación seguirá

En la conferencia, López Obrador aseguró que hay relevo para continuar con la Cuarta Transformación y reiteró su retiro de la política una vez que entregue la Banda Presidencial.

#EnLaMañanera | Durante la mañanera, el presidente @lopezobrador_ se refirió a lo que será la sucesión presidencial pic.twitter.com/Xg1nXxRz8r — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2022

Frases de AMLO en la mañanera de hoy

Conoce las frases más destacables de AMLO durante la mañanera de hoy en la que habló de la percepción de la inseguridad y la confianza en las fuerzas armadas.