Más de 15 millones quieren que termine: AMLO por revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio un mensaje, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) diera datos del conteo rápido de la revocación de mandato que indica que una mayoría votó porque continúe con su administración.

AMLO dijo que más de 15 millones de mexicanos están satisfechos con el trabajo que realiza, por lo que votaron para que concluya su mandato.

Mensaje sobre resultados del ejercicio democrático

AMLO calificó este día como histórico porque por primera vez se realiza una consulta de revocación de mandato.

“Es un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia y avanzar hacia la democracia participativa, eso es la esencia de la democracia, el poder emana del pueblo”.

AMLO destacó que aunque no se instalaron el 30% de las casillas instaladas en las elecciones de 2018, la ciudadanía salió a participar.

“A pesar de los pesares mucha gente salió a votar el dia de hoy. A pesar de que no se intalaron casillas, solo se instalaron el 30% de las casillas que hubo en 2018. En mi pueblo, en Tepetitán no hubo casillas, la gente buscó la casilla y se movilizó a pie, en lancha, a caballo, en camioneta, como pudieron, y fueron a cumplir con el compromiso de hacer valer la democracia”.

Obtuve más votos en revocación de mandato que Calderón y Anaya: AMLO

El Presidente destacó en su mensaje que con los 15 millones de votos que obtuvo en la revocación de mandato indican que la gente quiere que continúe con su mandato. “Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país”, expresó, aunque desartó la reelción, pues dijo que es un demócrata.

AMLO subrayó que este ejercicio de revocación de mandato obtuvo Felipe Calderón en 2006, además de los que obtuvo en las elecciones de 2012 y más de los que se contabilizaron en las elecciones de 2018 sus adversarios Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Acabo de terminar de grabar un mensaje sobre los resultados de la consulta del día de hoy. En unos minutos más estará disponible. Adelanto: les quiero mucho. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 11, 2022

“Obtuvimos más de los votos que fraudulentamente obtuvo Calderón en 2006 y más de los que obtuvo Anaya en la eleccion pasada y que Jose Antonio Meade”.

AMLO explicó en su mensaje que espera que futuros presidentes respeten los resultados de la revocación de mandato, pues consideró que sin autoridad moral no se puede gobernar.

“Ojalá y hacia adelante los presidentes se comprometan a que sin necesidad de llegar al 40% para que sea válida, si se pierde en una consulta pues hay que dejar el cargo. Si no se tiene autoridad moral, no se tiene autoridad política. No le hace que no sea vinculatoria. El gobernante tiene que tener verguenza, tiene que tener dignidad”.

Finalmente, el Presidente también envió un mensaje a sus opositores y además de pedirles de serenarse, les sugirió ser demócratas.



“En la democracia se gana o se vende, no hay que optar por la abstención, o decir, si voy a perder, para qué participo. Entonces no es demócrata”.