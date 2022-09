AMLO va por “segundos pisos” en contrucción de Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que continuará la construcción del Tren Maya en Quintana Roo, incluso dijo que se prevé hacer “segundos pisos” para evitar los cenotes, además aseguró que ya se resolvieron los amparos que impiden el avance de esta obra.

Durante la mañanera del 14 de septiembre, AMLO explicó que ya se realizaron los estudios del impacto ambiental del Tren Maya y se acordó que en las zonas donde hay cenotes en Quintana Roo se hagan desvíos o especies de “segundos pisos” para que puedan protegerse estos cuerpos de agua y la fauna de la zona.

“Se están haciendo los estudios geológicos para ver qué hay abajo, la decisión es que donde haya cenotes se opte por hacer desvíos o puentes, viaductos, segundos pisos, se van a poner losas para que pase el tren y abajo protegen los ríos, los cenotes y son pasos de fauna”, dijo.

No me voy a dar por vencido: AMLO sobre Tren Maya

El mandatario aseguró que los amparos que detienen el avance del Tren Maya ya se resolvieron ya que se presentaron los impactos ambientales de la magna obra.

“Están todos los amparos resueltos y tenemos también todos los estudios de impacto ambiental autorizados, las consultas a la gente y desde luego el apoyo de la población”.

Sostuvo que a pesar de las acciones de sus adversarios para impedir la construcción del Tren Maya logrará su objetivo de entregarla en tiempo, pues aseguró que esta obra beneficiará la zona de Escárcega, Puerto Morelos, en Quintana Roo y en Campeche.

Agregó que Puerto Morelos es de las zonas con más marginación en la Península de Yucatán y en el país, por ello la importancia de que el Tren Maya pase por la zona.

“Si no fuese perseverante frente a tanta oposición no estaría aquí. No me voy a dar por vencido. Cómo voy aceptar eso, si precisamente en Quintana Roo es donde más se necesita”.