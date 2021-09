AMLO da mensaje tras sismo de 7.1; descarta daños graves en el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció un mensaje en sus redes sociales tras el sismo de magnitud 7.1 en el que descartó que se hayan registrado daños graves en los estados del país en los que se percibió el movimiento de este martes.

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, el presidente AMLO confirmó que el epicentro del sismo de 7.1 fue en Acapulco, Guerrero, y descartó daños graves en dicha entidad.

Te puede interesar: VIDEOS: Reportan luces ‘extrañas’ en el cielo de CDMX durante sismo

“Les informo sobre el temblor, el epicentro en efecto se registró en Acapulco, en Guerrero, afortunadamente no hay daños en ese estado, daños mayores. Piedras, caídas de barbas. Lo mismo en Morelos, no hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla. No hay daños graves en la Ciudad de México”, dijo AMLO.

Informe sobre el sismo con epicentro en Guerrero. pic.twitter.com/5VP0Kh47rL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 8, 2021

AMLO confirma revisión en zonas militares

En el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió en sus redes sociales tras el sismo de magnitud 7.1 confirmó que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, realizó una revisión en todas las zonas militares y descartaron daños.

“El general Sandoval, secretario de la Defensa, ha hecho una consulta, una revisión en todas las zonas militares y ese es el reporte que se tiene. Afortunadamente no hay daños graves”, agregó el presidente AMLO.

El presidente AMLO habló con gobernadores

El presidente AMLO añadió en el mensaje tras el sismo que mantuvo comunicación con los gobernadores de los estados del país en los que se percibió el movimiento de magnitud 7.1.

“Hablé también con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum), con el gobernador de Oaxaca (Alejandro Murat), con el gobernador de Guerrero (Héctor Astudillo Flores), con el gobernador de Puebla (Miguel Barbosa) y es el mismo reporte, que afortunadamente no tenemos hasta ahora ninguna información de pérdida de vidas humanas, eso es lo que puedo informarles”, mencionó AMLO.