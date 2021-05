Lorenzo Córdova no es demócrata, no denunció la compra del voto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el presidente del INE, Lórenzo Córdova, no es demócrata, porque nunca denunció la compra de votos en las elecciones pasadas y llamó a denunciar todos los casos de entrega de tarjetas ante la Fiscalía General de la República.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que el presidente del #INE Lorenzo Córdova, se molesta porque denuncia compra de #votos en sus mañaneras porque no es un demócrata y ha permitido #fraudes en comicios pic.twitter.com/z0EZDXmC7t — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2021

Un día después de que admitió que sí metió las manos en el proceso electoral de Nuevo León, AMLO reiteró que está muy mal que se entreguen tarjetas o despensas a cambio del voto y que si al presidente del Instituto Nacional Electoral no le gusta la denuncia que hizo en la mañanera “es su problema.”

Te recomendamos: AMLO reconoce a heroínas de la pandemia en Día Mundial de la Enfermería

“Si no le gusta al director del INE, es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente, un demócrata no puede permitir que se compren los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude, un demócrata tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación, el ejercicio del derecho a votar, que es sagrado, eso es la democracia”, respondió AMLO al ser cuestionado por sus declaraciones.

AMLO pide denuncia ante la FGR todos los casos de compra de votos

El jefe del Ejecutivo llamó a denunciar todos los casos en los que se ofrezcan tarjetas a cambio del voto, “sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada.”

AMLO presumió que nunca entregó tarjetas o despensas para “comprar el voto”, ya que no es igual a los opositores.

No, no no somos iguales no te vayas tan rápido, cada quien tiene su programa y eso se puede plantear, pero yo nunca he entregado despensas, ni he entregado tarjetas, ni he comprado votos, porque nosotros tenemos principios

“Ni modo que lleguemos a la presidencia y que estemos viendo todo eso y nos quedemos callados, nos estaríamos traicionando a nosotros mismos y traicionando al pueblo”, agregó el presidente López Obrador al insistir en que las cosas están cambiando, porque el pueblo está más despierto.





Te podría interesar: ELECCIONES 2021: ¿Cuándo son y qué se elige?

“A todos hay que castigarlos y que bien que la Fiscalía esté actuando”, finalizó el presidente López Obrador