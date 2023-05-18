“No es agresividad; es carácter": Zury Ríos, candidata de Guatemala le responde a AMLO

La candidata presidencial de Guatemala, Zury Ríos Sosa, volvió a dirigirse al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por las declaraciones que realizó durante la mañanera cuando aseguró que recibió una respuesta agresiva tras referirse al ex guerrillero, César Montes.

Alrededor del mediodía, Zury Ríos, publicó un video en redes sociales en la que afirmó que en Guatemala no les llaman dirigentes a los delincuentes, esto en referencia al exguerrillero, quien fue acusado en 2019 por el asesinato de tres soldados, en ese momento los tribunales lo condenaron a 175 años.

“Señor presidente López Obrador, usted se equivoca, en Guatemala no les llamamos dirigentes a los delincuentes. A los guatemaltecos se les respeta. Y no es agresividad, es carácter”, dijo la candidata

¿Por qué comenzó la polémica entre AMLO y Zury Ríos?

La polémica entre el titular ejecutivo y la Zury Ríos comenzó cuando el pasado lunes 15 de mayo, México solicitó que se le indulte al exguerrillero César Montes, quien fue capturado por la Interpol en octubre de 2020 y posteriormente recibió una larga sentencio. Esto generó la molestía de la aspirante presidencial, quien llamó incongruente e intervencionista al gobierno mexicano.

“Su petición de liberar a un asesino condenado por matar militares, es intervencionista e incongruente. En nuestro gobierno, no habrá abrazos para los delincuentes ni permitiremos la intervención de defensores de asesinos. En Guatemala, decidimos los guatemaltecos”.

Señor Presidente de México @lopezobrador_, usted se equivoca.



En Guatemala a los delincuentes no les llamamos dirigentes, y mucho menos a alguien que asesinó a militares en 2019.



Mi respuesta no es agresividad; es carácter.



A los guatemaltecos se les respeta.#ZuryPresidente pic.twitter.com/2rQJ0I7ZFm — Zury Rios (@ZuryxGuate) May 17, 2023

Posteriormente, este miércoles 17 de mayo en la mañanera de AMLO se mencionó que respondió de forma agresiva porque busca posicionarse en el proceso electoral de Guatemala; sin embargo, alegó que buscan darle asilo porque “está muy enfermo”.

“Hice un comentario aquí de un dirigente preso en Guatemala y una candidata, hija del expresidente y militar Ríos Montt me contestó de manera muy agresiva, si yo lo único que planteé es que familiares de este dirigente preso vinieron a pedirnos que si podemos nosotros ayudarlos por cuestiones humanitarias porque está enfermo y como al parecer tiene que ver con el movimiento campesino, de la época de mayor confrontación que hubo un Guatemala”, declaró AMLO.

¿Quién es César Montes, el exguerrillero al que busca darle asilo AMLO?

Julio César Macías López, adoptó el nombre de César Montes, y se le acusó por ser el autor intelectual del homicidio de tres soldados, tras cometer el crimen intentó viajar a México pero fue detenido antes que aprobaran el trámite.

La trayectoria del exguerrillero tomó forma en la década de los 60s, cuando se convirtió en uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), considerada como la primera organización del país. Montes fue el líder en 1966 aunque tiempo después se desvinculó de la guerrilla; actualmente tiene más de 70 años y la condena supera los 100 años.

