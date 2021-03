Amparo interpuesto por Oscar Damián Sosa Castelán no será estudiado

El Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo del Estado de México no encontró materia para seguir estudiando el amparo interpuesto por Oscar Damián Sosa Castelán, hermano del Ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Tulancingo.

El juzgador determinó que la justicia de la unión no protege ni ampara al quejoso en contra de cualquier orden de aprehensión girada por la Unidad Especializada en Investigaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General de la República (FGR).

La resolución fue dictada en ese sentido ya que el Juez Sexto de Distrito en Materias de Amparo del Estado de México, resolvió que no existe orden de captura que pueda privar de la libertad al Hermano del Ex presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), señalado por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y de haber causado un daño patrimonial superior a los 151 millones de dólares en a la UAEH, este caso está relacionado con la llamada estafa maestra.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene congeladas 50 cuentas bancarias de esa institución.

Actualmente Gerardo Sosa Castelán se encuentra recluido y vinculado a proceso en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.