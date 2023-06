Desesperación e impotencia: Familia de Analí Ramírez exige su aparición con vida

La voz de la desesperacion, la impotencia y la tristeza por no encontrar a Analí Ramírez se dejó escuchar por quinto día durante una protesta de su familia y amigos para exigir a las autoridades su aparición con vida en Zapopan, Jalisco.

Así, por quinto día consecutivo, familiares y amigos de Sandra Analí Ramírez Hernández, se reunieron en la avenida Vallarta al cruce con la calle Allende en Zapopan, Jalisco para reiterar su exigencia.

Es solo una forma de levantar la voz para pedir la localización de la joven de 33 años quien se encuentra desaparecida desde el pasado 29 de mayo.

Quetzali, amiga de Analí Ramírezrecuerda que la joven desaparecida es “es amiga de la colonia y pues era muy buena persona como para que le haya sucedido esto... Desesperación de no saber de ella”.

Una mujer de nombre Patricia y que se unió a la manifestación expresó su sentir por la desaparición de Analí Ramírez: “Impotente, me siento impotente porque no ha habido avances, la queremos, ya la queremos aquí como sea que su madre descanse yo me pongo en su lugar como madre que descanse que nos la manden viva si, se puede sino como sea ya que nos la traigan para que descanse su madre...”

Quinta protesta por Analí Ramírez

El sábado pasado, el contingente caminó por la avenida Vallarta y durante varios minutos cerraron la circulación de la avenida Rafael Sanzio, avenida Patria, Novelistas, ahí con consignas y pancartas pero sobre todo con la esperanza de que la joven regrese con pronto con ellos.

También se unió la familia de Marco Antonio Trejo quién desapareció hace casi cuatro años por ruiseñores y es fecha que no se sabe nada de su paradero.

Graciela Gutiérrez, madre de Marco Antonio dijo la razón por la que decidió unirse a la protesta: “Si, salgo a las calles para manifestar, para que me hagan caso y encuentren a mi hijo...Pero las autoridades no nos escuchan por eso estamos aquí".

En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado deJalisco informó que se continúa con la investigación y búsqueda de los jóvenes, pero hasta el momento nada se sabe de ellos.