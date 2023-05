Buscan a Sandra Analí Ramírez de 33 años en Zapopan

Ya son más de 24 horas sin saber nada de Sandra Analí Ramirez Hernández, ella fue vista por última vez el día 29 de mayo en la Avenida Vallarta frente a un supermercado, en la Colonia Santa María del Pueblito en el municipio de Zapopan, en Jalisco cuando se dirigía a su trabajo.

“La dejé de ver ayer a las 8:30 salimos de la casa ella se dirigía al trabajo y yo a otro lugar, ella subió el puente peatonal, se bajó y yo tomé el transporte, le mande unas imágenes a las 9 y me contesto con un “sticker” pero su última conexión fue a las 9:06 de la mañana, de ahí no sabemos nada no llego a trabajar y tiene el celular apagado el del trabajo y el personal,” explicó Verónica, hermana de Sandra Analí Ramírez.

Circula la última foto de Sandra Analí Ramírez en el momento que salió de su casa, vestía un pantalón de mezclilla, una blusa negra, camisa de mezclilla y tenis negros con blanco.

Tiene el cabello rizado largo hasta abajo de la cintura, en la mano izquierda tiene una quemadura, cuenta con una cicatriz en el lado derecho del abdomen, además un tatuaje del árbol de la vida en la ingle. Su familia está desesperada por localizarla.

Además Verónica, agregó: “no saber si está bien, es impotencia, tristeza, dolor de no saber qué está pasando con ella, quien la tiene a donde se fue.”

La Fiscalía del Estado de Jalisco ya abrió una carpeta de investigación para localizar a la mujer de 33 años. Mientras tanto sus seres queridos continúan en la lucha por su localización.

Para finalizar la entrevista con las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, Verónica, hermana de Sandra Analí Ramírez dijo: “tenemos que encontrarla y le diría a ella que aguante que la vamos a encontrar, qué hay mucha gente que la quiere y está haciendo muchas cosas para que regrese a casa y que la queremos mucho.”

Los jóvenes desaparecidos en Zapopan, Jalisco, no operaban en un call center convencional. El lugar en donde trabajaban los siete jóvenes que fueron privados de su libertad por un comando armado fueron contratados para cobrar tiempos compartidos a personas de Estados Unidos, quienes denunciaron ser víctimas de extorsión, según lo informado por la Fiscalía del Estado.

“Casa de seguridad como tal no la podemos clasificar; la finca localizada en el primer cateo es una finca armada y diseñada como una oficina. Con lo que tenemos ahorita podemos hablar de ventas de tiempos compartidos a cadenas hoteleras y con información que nos dan las víctimas ellos nos refieren que, en algunos casos, se dedicaban a los cobros de hipotecas vencidas”, mencionó Luis Joaquín Méndez Ruíz, fiscal de Jalisco.