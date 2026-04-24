Andrea Muñoz rompe el silencio: Editora de Venga la Alegría narra su brutal golpiza

Andrea Muñoz, editora del programa Venga la Alegría, sobrevivió a un ataque brutal a manos de un conductor de taxi de aplicación. Tras recibir el alta médica por una cirugía ocular reconstructiva, la víctima rompió el silencio en el foro de Hechos AM para relatar el terror que sufrió en carne propia y exigir justicia.

La madrugada del domingo 19 de abril, Andrea solicitó un vehículo para trasladarse a las instalaciones de TV Azteca. Desde el primer instante, notó un comportamiento errático en el conductor, identificado de forma pública como Juan Carlos.

“Lo saludé y no contestó. Su actitud era rara. Avanzaba a una velocidad mínima en los topes, casi hasta detener el auto por completo”, recordó la colaboradora.

Al cuestionar su forma de manejar, el sujeto reaccionó con violencia y exigió el descenso de la pasajera en una zona oscura y solitaria. Andrea se negó, pidió otro servicio desde una plataforma distinta y bajó del automóvil minutos antes del arribo de su rescate. Pensó que la interacción había terminado, pero el agresor descendió del Seat Ibiza plateado, placas H50BHX, con el único objetivo de destruirla.

“Su intención fue 100% hacerme daño (...) Si no hubiera llegado el otro servicio, me habría golpeado hasta que yo ya no estuviera”



Andrea Muñoz, editora de @VengaLaAlegria, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para reparar el daño en uno de sus ojos, el cual estuvo en riesgo… pic.twitter.com/pyyztyfMXP — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

¿Cómo fue el ataque a la editora de Venga la Alegría?

Sin mediar palabra, el chofer se abalanzó sobre ella en plena calle.

“Su intención al cien por ciento fue hacerme daño. Fueron golpes y patadas directas a la cara. Yo solo pensé en resistir, en modo supervivencia, a la espera del otro auto”, relató con entereza.

El ataque duró cerca de un minuto. Andrea asegura que el agresor la soltó solo porque el segundo vehículo arribó al lugar y lo ahuyentó. “Si nadie se acerca, él me hubiera golpeado hasta que se cansara, hasta quitarme la vida”, sentenció la joven.

🔴 #JusticiaParaAndrea: Juan Carlos "N", conductor de aplicación en un Seat Ibiza plateado (Placas H50BHX), agredió físicamente a Andrea Muñoz, editora de @VengaLaAlegria, tras pedirle bajar la velocidad. ¡Si lo ves, denúncialo! ⚠️ pic.twitter.com/vbZHhPUPpA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 21, 2026

De las lesiones a la tentativa de feminicidio

El equipo médico del hospital Ángeles del Pedregal logró salvar su ojo izquierdo tras una cirugía compleja y extensa. Ahora, con la salud en franca recuperación, la batalla de Andrea se traslada a los tribunales.

La Fiscalía de la CDMX abrió una carpeta de investigación en el Ministerio Público de la alcaldía Magdalena Contreras por el delito de lesiones en segundo grado; sin embargo, su equipo de abogados alista una estrategia contundente para reclasificar el caso.

La meta de la defensa legal es procesar a Juan Carlos por tentativa de feminicidio, pues la brutal golpiza no concluyó por la voluntad del victimario, sino por la oportuna intervención de un tercero que salvó la vida de la editora.