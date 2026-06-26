Venezuela escarba entre la tragedia; buscan a desaparecidos tras los terremotos

Los terremotos que sacudieron Venezuela han dejado un panorama devastador, con más de mil personas fallecidas y miles de desaparecidos, mientras decenas de ciudadanos continúan removiendo escombros con sus propias manos para intentar rescatar sobrevivientes. En ciudades como La Guaira, una de las más afectadas, familiares y vecinos trabajan sin equipo especializado ni protección, ante la desesperación por encontrar con vida a quienes permanecen atrapados entre edificios colapsados.

El drama también se refleja en los testimonios de las víctimas. Jennifer Palacios pidió ayuda para rescatar a su hijo, convencida de que aún podría seguir con vida bajo los escombros, mientras otros habitantes denunciaron la falta de personal para recuperar cuerpos o atender a los damnificados. Muchas familias permanecen durmiendo en las calles, sin acceso a alimentos, vivienda o servicios básicos, mientras la incertidumbre crece con el paso de las horas.

Aunque brigadas de rescate y ayuda humanitaria internacional comenzaron a llegar a Venezuela, especialistas advierten que el tiempo es determinante para localizar sobrevivientes. La emergencia ha puesto nuevamente bajo la lupa la capacidad de respuesta de las autoridades, mientras organizaciones y ciudadanos coinciden en que cada minuto perdido reduce las posibilidades de encontrar personas con vida entre los restos de la devastación.