tva (1).png

Venezuela escarba entre la tragedia; buscan a desaparecidos tras los terremotos

Miles de personas participan en labores de rescate improvisadas mientras la ayuda internacional llega a las zonas más afectadas por los terremotos en Venezuela.

Por: Raziel Cruz Salazar, Oscar Morales

Los terremotos que sacudieron Venezuela han dejado un panorama devastador, con más de mil personas fallecidas y miles de desaparecidos, mientras decenas de ciudadanos continúan removiendo escombros con sus propias manos para intentar rescatar sobrevivientes. En ciudades como La Guaira, una de las más afectadas, familiares y vecinos trabajan sin equipo especializado ni protección, ante la desesperación por encontrar con vida a quienes permanecen atrapados entre edificios colapsados.

El drama también se refleja en los testimonios de las víctimas. Jennifer Palacios pidió ayuda para rescatar a su hijo, convencida de que aún podría seguir con vida bajo los escombros, mientras otros habitantes denunciaron la falta de personal para recuperar cuerpos o atender a los damnificados. Muchas familias permanecen durmiendo en las calles, sin acceso a alimentos, vivienda o servicios básicos, mientras la incertidumbre crece con el paso de las horas.

Aunque brigadas de rescate y ayuda humanitaria internacional comenzaron a llegar a Venezuela, especialistas advierten que el tiempo es determinante para localizar sobrevivientes. La emergencia ha puesto nuevamente bajo la lupa la capacidad de respuesta de las autoridades, mientras organizaciones y ciudadanos coinciden en que cada minuto perdido reduce las posibilidades de encontrar personas con vida entre los restos de la devastación.

Tags relacionados
Internacional Venezuela Accidentes en el mundo Desastres naturales

Videos