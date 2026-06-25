La dictadura deja sin defensas a Venezuela ante los devastadores terremotos

Los dos terremotos que golpearon a Venezuela este miércoles terminó por profundizar la crisis que desde hace años enfrenta el país. A la fuerza devastadora de la naturaleza se sumó una infraestructura debilitada, hospitales con recursos limitados y brigadas de auxilio insuficientes para responder a la emergencia durante las primeras horas.

Mientras decenas de personas permanecían atrapadas entre los escombros, habitantes de las zonas afectadas reclamaban apoyo urgente de las autoridades y de las fuerzas de seguridad para acelerar las labores de rescate.

En distintos puntos del país, la desesperación quedó reflejada en llamados para movilizar maquinaria pesada y personal que ayudara a remover estructuras colapsadas.

La crisis en Venezuela agrava la respuesta ante la emergencia provocada por los terremotos

La devastación visible en las calles no solo es consecuencia de los terremotos que, con pocos minutos de diferencia, sacudieron al país; la crisis acumulada durante años, el deterioro de la infraestructura pública y la falta de recursos para atender emergencias agravaron el impacto del desastre sobre la población.

La dictadura deja sin defensas a Venezuela ante el devastador terremoto bicéfalo



El brutal terremoto que sacudió a Venezuela le dio el tiro de gracia a una nación torturada por el chavismo, exponiendo de golpe la total inoperancia de un gobierno inepto que vació los fondos de… pic.twitter.com/Em6B2zc6xO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 26, 2026

En medio de la tragedia, familiares permanecieron durante horas junto a edificios derrumbados con la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos. Otros vecinos se sumaron de manera voluntaria a las labores de búsqueda, removiendo escombros mientras esperaban la llegada de apoyo especializado.

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La alerta sigue, pero a pesar del miedo, el rescate de personas continúa en Venezuela.|Reuters

Ciudadanos y voluntarios encabezan las labores de rescate tras el doble terremoto en Venezuela

Las zonas que quedaron en pie comenzaron a llenarse de casas de campaña y refugios improvisados, donde familias enteras buscaron resguardarse tras perder sus viviendas o por temor a nuevas réplicas; la emergencia reunió a ciudadanos que, aun en condiciones adversas, colaboraron para auxiliar a quienes seguían atrapados.

Los trabajos de rescate continuaron principalmente con el apoyo de civiles y voluntarios, quienes lograron salvar a varias personas entre los restos de edificios colapsados; la solidaridad de la población se convirtió en uno de los elementos más visibles durante la emergencia.

Frente a la magnitud del desastre, miles de venezolanos enfrentan la tragedia con el esfuerzo de la propia ciudadanía, mientras mantiene una postura crítica sobre la respuesta gubernamental y las condiciones en las que el país llegó a esta emergencia.