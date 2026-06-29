VIDEO: Mueren paracaidistas y un piloto tras caída de su avioneta en Francia

Una avioneta de una escuela se desplomó poco después de despegar en Francia, dejando un saldo fatal de 11 personas fallecidas, entre ellas, 10 paracaidistas y un piloto.

Lo que sería una jornada de entrenamiento terminó en una tragedia que conmocionó a las familias de las víctimas y a la comunidad de Tomblaine, donde cayó la aeronave.

El alcalde de Tomblaine, Herve Feron, aseguró que dará instrucciones para que todas las banderas de la ciudad ondeen a media asta durante tres días como señal de luto.

Entre las víctimas había cinco instructores y cinco alumnos que realizaban una práctica de paracaidismo. Una pareja le había regalado esta actividad a su hija por su cumpleaños y desafortunadamente perdió la vida.

