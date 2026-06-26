“Zonas zombi” en EU se alimentan de drogas de cárteles mexicanos

En Filadelfia, Estados Unidos, hay una crisis de las drogas que enfrenta ese país, situación que implicaría a los cárteles mexicanos. A las personas que han caído en la adicción les dicen “zonas zombi”, quienes han sido vistas en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Portland y Seattle, por mencionar algunas.

A esto se refería Terance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en el duro mensaje que lanzó hace unos días:

“Los cárteles mexicanos, Sinaloa y CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Han destrozado familias, han devastado comunidades y han desafiado a las fuerzas del orden en todos los niveles. El pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, expresó.

Drogas sintéticas que llegan a “zonas zombi” son de cárteles mexicanos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) le dio la razón y dijo que la mayoría de las drogas sintéticas que se venden y se consumen en las llamadas “zonas zombi” de Estados Unidos son producto de los cárteles mexicanos.

De hecho, México, Myanmar y Afganistán son los tres países que más producen metanfetamina en el mundo. Los cárteles mexicanos también son líderes en otras drogas, como el cristal, y trabajan en nuevas mezclas para evadir controles.

Gobierno vs organizaciones delictivas transnacionales

De hecho, ya no se explica el narcotráfico sin las poderosas organizaciones delictivas transnacionales, a las que los nuevos gobiernos de derecha en América Latina han declarado la guerra. El más reciente es el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien expresó:

“Aprovecho los micrófonos de Caracol para decirles a los cárteles mexicanos que están en el Cauca, a las disidencias, a los ‘Mordiscos’ y a todos esos bandidos que los declaro objetivo militar desde ya. Toda esa sangre que le han hecho perder y derramar al pueblo caucano se las voy a cobrar gota a gota. Con esos bandidos no voy a tener ninguna consideración”.

