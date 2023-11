¿Hiciste captura de pantalla? Android podría avisarle a los usuarios

Con el paso del tiempo los desarrolladores de sistemas en celulares detectan áreas de oportunidad para darle una mejor experiencia a los usuarios, recientemente se compartió que Android trabaja en una nueva actualización que no podría gustar tanto, pues podría avisar si hacen captura de pantalla o si uno mismo lo hace.

Al día de hoy la captura de pantalla o screenshot es una de las acciones que más frecuentan los usuarios, por lo que el tema generó cientos de comentarios por parte de las personas, algunas a favor y otras en contra; sin embargo, existe la curiosidad sobre cómo funcionará dicha actualización.

¿Cómo funciona la detección de captura de pantalla en Android?

Con la llegada del sistema operativo Android 14, los usuarios podrán conocer si alguien tomó captura de pantalla, en caso de ser así se conocerá mediante un aviso de que la app detectó un screenshot.

En caso de que quieras que aparezca, se desplegará un anuncio con lo siguiente: “DETECT_SCREEN_CAPTURE”, lo que significa que podrás conocer las capturas de pantalla que se tomaron.

Aunque esto relativamente es nuevo, algunas aplicaciones detectan las capturas de pantalla de manera automática, tal es el caso de las bancarias, que en muchos casos no permite hacer captura como medida de seguridad o en su defecto te advierte que no son permitidas, WhatsApp hace lo mismo cuando se envía una imagen temporal en chat, ya que no permite tomar Screenshot.

¿Qué se sabe al respecto?

¿Es legal hace capturas de pantalla?

Aunque en México no existe una Ley que establezca si es válido o no hacer capturas de pantalla, especialistas recomiendan prestar atención al momento de hacerlo, ya que puedes hacer capturas de pantalla de lo que quieras siempre y cuando no la utilices para fines comerciales o compartir información confidencial sobre determinado tema, ya que podría meterte en problemas.