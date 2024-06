¡Ni casada, ni embarazada! Ángela Aguilar rompe el silencio y pide que no la juzguen

Ángela Aguilar se ha visto envuelta en escándalos y especulaciones de los usuarios de las redes sociales, en donde se tenía el rumor de que los dos intérpretes de “Dime como quieres” tenían una relación más allá de la música.

Y por supuesto tenían razón, pues Ángela y Nodal confirmaron su noviazgo a través de una entrevista para un medio internacional de espectáculos.

Cabe mencionar que solamente Nodal ha hecho declaraciones a través de sus redes sociales, pero ahora fue el turno de la hija de Pepe Aguilar para aclarar los rumores de estar casada y de un supuesto embarazo, esto a través de una entrevista.

Surgen rumores de la supuesta boda y embarazo

Las redes sociales no se hicieron esperar para sacar nuevos rumores sobre el tan sonado caso de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

A través de diferentes fotografías que salieron a la luz por parte del maquillista profesional especializado en bodas Estefano Comelli sobre la intérprete de “Gotitas saladas” maquillada de novia en Italia.

Maquillan a Ángela Aguilar de novia en Roma | Instagram @stefano.comelli

En la publicación de la red social Instagram del maquillista se vio escrito la palabra Mrs al inicio del nombre de Ángela, a demás de que los internautas no perdieron detalle de las fotos por lo que observaron las uñas de la cantante del regional mexicano comparándolas con las de unas fotografías tomadas por unas fans en Roma en donde se muestran las manos con el anillo.

Ángela Aguilar niega el embarazo y la boda

Tras estos rumores, la menor de la familia Aguilar se dio a la tarea de desmentir estos rumores, por lo que hablo para una revista, en donde aclaro todas las dudas.

“No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona...La gente no tiene porqué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo”.

Con estas aclaraciones que dio Ángela Aguilar frenó todos los rumores que circulaban en redes sociales, acerca de su supuesto embarazo y de la supuesta boda en Roma.