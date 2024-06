Los mejores MEMES tras la confirmación de relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal

¡Christian Nodal lo volvió a hacer! A solo unos días de terminar su relación con la madre de su hija, el intérprete de música regional mexicana confirmó que, tal como los rumores lo indicaban, se encuentra en un noviazgo con la argentina Ángela Aguilar. La noticia cayó como bomba en redes sociales, donde reaccionaron, no de muy buena manera, porque los internautas no perdieron la oportunidad para sacar brillo a su talento e inundar de MEMES el internet entero. Para que no te los pierdas, a continuación te damos un recuento de los mejores.

Así la situación actual de Ángela Aguilar, Nodal, Cazzu y Beli 🙂👊🏼 pic.twitter.com/TimA523kTc — 𝕃 𝕠 𝕣 𝕖 𝕝 𝕒 𝕚 🫧🍒 (@TeamIvonne_) June 10, 2024

Así fue como Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación

En una entrevista exclusiva, Christian Nodal y Ángela Aguilar aceptaron que sí mantienen una relación, la cual comenzó cuando ambos se encontraban solteros, por lo que de ninguna manera el romance inició cuando el cantante se encontraba aún en un compromiso con la madre de su hija, (guiño, guiño). Pese a la intensa explicación, el internet nos les creyó y este fue el resultado: ¿la nueva Karla Panini?

Top personas más odiadas en México



1. Ángela Aguilar (NEW)

2. Christian Nodal (NEW)

3. Karla Panini (-2)

4. Juan de Dios Pantoja (-1)

5. Ticketmaster (-1) pic.twitter.com/d58zzSHgwQ — ᴅɪᴇɢᴏ ⚡️ (@diegoacst) June 10, 2024

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, expresó Ángela Aguilar al anunciar la noticia a lado de quien sería su nuevo amor, pero, ¿y la amistad dónde queda?

Mientras tanto, los internautas no puede evitar recordar que Christian Nodal es de signo zodiacal “hombre”, porque paso de terminar su relación con Belinda, a tener un hijo con Cazzu y ahora estrenar nueva novia, ¿o cómo?

la belinda viendo todo el pedo de nodal, cazzu y angela pic.twitter.com/4I0L8YY030 — faty (@bubblegumhxrt) June 10, 2024

El internet reacciona con los mejores memes a la nueva relación de Nodal | Vía Twitter

karla panini y angela aguilar compitiendo por ver quién es la peor amiga pic.twitter.com/fqD5z92o4P — ᴅɪᴇɢᴏ ⚡️ (@diegoacst) June 10, 2024

MEMES: Ángela Aguilar pasó de ser tía a madrastra

Sin duda, el momento que los MEMES no pueden olvidar es aquel día que Ángela Aguilar expresó la emoción que le daba que Nodal fuera a ser papá, destacando que “iba a ser tía”, pues ahora, el internet reacciona añadiendo que será madrastra.

Angela Aguilar diciendo que va a ser tia y ahora sera la madrastra 😭 pic.twitter.com/3khPvfDUAG — Joseph (@koswild) June 10, 2024

¿Traición? Esta es fue la reacción de Ángela Aguilar al enterarse de que Nodal sería papá | Vía Twitter

El hijo de Nodal viendo que su tía ahora es su madrastra



pic.twitter.com/aLWxtDRRaQ — Gael ⛥ (@eldreamerpunk) June 10, 2024

Aunque el nuevo anuncio entre los intérpretes era algo que el internet ya había estado esperando, los memes demuestran que no fue una sorpresa, pero sí algo de los que no creían capaces a dos figuras del espectáculo.