¡Que me lo regresen! Suplica mamá de Antonio, desaparecido en Morelos

Morelos.- Antonio Alexander Mojica Salgado de 11 años se encuentra desaparecido desde el pasado 30 de junio. Acudió con su padre Francisco Javier Mojica Urióstegui a trabajar aun rancho en Tlalquitenango, Morelos. Nada se sabe del paradera de padre e hijo.

“Que me lo regresen a mi niño, ya lo que hicieron no importa, simplemente que me lo entreguen, que me lo hagan llegar, es lo único que pedimos y suplicamos que ya me lo entreguen”, suplica entre lágrimas María Salgado, madre de Toñito.

Buscan a Antonio, menor de 11 años, desaparecido en Morelos

Aunque se emitió una ficha de búsqueda por padre e hijo, aún no hay datos que lleven a dar con su paradero.

Su madre describe que usaba Antonio

María Salgado, madre de Antonio describió lo que su pequeño de 11 años usaba el día que desapareció: “El carga una gorrita de color mezclilla con un gallito, una playerita negra, un pantalón verde militar de tela y sus guarachitos, así fue como se lo llevaron vestido”.

La búsqueda de Antonio

Cada día, María regresa a la zona donde desapareció para acompañar los trabajos de localización.

“Su resortera que siempre cargaba, la encontramos tirada, no la agarramos, ahí la dejamos donde la dejó tirada, la moto estaba encendida y ellos nunca dejaban la moto así, el portón estaba abierto y ellos no estaban”, relató.





Ella ya encontró un cuerpo sin vida en la zona, pero no era el de su hijo.

“Si esa persona la dejaron ahí, imagínese ¿qué pueden hacer con un niño?”, dijo entre lágrimas

En esta búsqueda ya no solo están involucrados familiares y autoridades, sino también gran parte de la comunidad de Tlaquiltenango, que buscan a Toñito en toda esta zona en donde se encuentra el rancho, en donde se le vio por última vez.

A su vez la Fiscalía de Justicia de Morelos informó que se utilizan binomios caninos en los trabajos.

Además de que se emitió una alerta amber para su localización.

Sobre el cuerpo localizado por María aseguraron que permanece sin identificar.