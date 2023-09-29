Blinken se reunirá con AMLO en CDMX; hablarán sobre tráfico de fentanilo

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México la próxima semana; las delegaciones de ambos gobiernos discutirán asuntos de seguridad como el tráfico de fentanilo en la región.

En un comunicado, el Departamento de Estado informó que la visita de Antony Blinken se llevará a cabo como parte del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (DANS), en el que también participarán el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el Fiscal General, Merrick B. Garland, y la Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Dra. Liz Sherwood-Randall.

La reunión entre ambos gobiernos se realizará unos días después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara recortar más de 60 millones de dólares en fondos a México debido a una presunta "falta de voluntad" por parte de autoridades mexicanas para frenar la crisis del fentanilo.

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En respuesta, el presidente López Obrador minimizó estos hechos y acusó a los legisladores republicanos de culpar a México por el gran problema de adicción a los opioides que atraviesa el país.

"Utilizan estos asuntos delicados, lamentables, del uso y los daños que causa el fentanilo, así como el tema migratorio, con propósitos politiqueros. Nada más echarle la culpa a México, sin ninguna razón, nada más porque vienen las elecciones y quieren engañar o pretenden engañar a los ciudadanos estadounidenses", declaró en su conferencia mañanera.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el diálogo entre Estados Unidos y México servirá para discutir la implementación conjunta del Marco del Bicentenario entre Estados Unidos y México para la seguridad, la salud pública y las comunidades seguras.

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El mandatario mexicano también emitió tres recomendaciones a las autoridades estadounidenses para que los jóvenes de ese país no terminen en las garras del fentanilo. Según AMLO, para reducir el consumo de esta droga se requiere:



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Trabajo

Amor

En los últimos meses, ambos países se han acusado de no hacer "demasiado" para frenar el tráfico de fentanilo que ha cobrado más de 100 mil vidas por sobredosis en Estados Unidos.