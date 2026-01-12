¿Mala calidad del aire? Así opera el Hoy No Circula este 12 de enero con el regreso a clases

Con el regreso a clases este lunes 12 de enero, los automovilistas deben estar atentos al programa Hoy No Circula, que restringe la circulación de vehículos según su engomado y terminación de placa en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La medida busca reducir las emisiones contaminantes y mantener la calidad del aire en la región, especialmente en días críticos. Toma en cuenta que este año, además de aplicarse en la CDMX y municipios de la zona conurbada del Edomex, se incluye el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿Qué autos no circulan los lunes?

La medida opera de lunes a sábado de 5:00 de la mañana a las 22:00 horas. Este lunes, toca a los vehículos con:



Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

Hoy No Circula: Los autos que descansan los lunes en la CDMX y Edomex

Se recomienda revisar el calendario oficial para evitar sanciones y planificar sus traslados al trabajo, escuela o actividades personales.

¿Cómo está la calidad del aire?

La calidad del aire se mantiene aceptable según los últimos reportes del índice de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Sin embargo, en días recientes se activó la contingencia ambiental.

Esto obliga a extremar precauciones, especialmente para personas vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.



Debido a que este lunes más autos volverán a la rutina, se recomienda:

Verifica tu engomado y terminación de placa

Planea rutas alternativas o utiliza transporte público

Mantente informado sobre reportes diarios de calidad del aire y posibles alertas de contingencia ambiental.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Circular en un día prohibido puede generar sanciones que van de 2 mil a 3 mil pesos, además de la posible retención del vehículo. Por ello, es fundamental que los conductores consulten el calendario oficial y verifiquen si su engomado y placa están sujetos a restricción.

Recuerda que este monto aumentará a partir del 1 de febrero de 2026 tras el incremento de la UMA ; el cual cerró en 117.31 pesos. Por lo tanto, las multas del Hoy No Circula quedarían:

