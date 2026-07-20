El caso de Dafne no sería el único: ¿Qué se sabe de las demandas de presuntos maltratos y castigos físicos contra menores en la Academia Militarizada Doenitz?

Tras la indignación por el caso de la menor Dafne Zapata Quintos Martínez, quien falleció en la Academia Militarizada Marina Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas, más alumnos alzaron la voz y relataron lo vivido en dicha institución.

¿Qué dijeron los exalumnos de su experiencia en la Academia Militarizada donde Dafne perdió la vida?

¿Qué le pasó a Dafne Zapata?

Dafne, una adolescente de 13 años, acudió a un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz el día 13 de julio. Alejandra, su mamá, fue quien la llevó desde Ciudad Mante, de donde es originaria, a Ciudad Madero, donde está ubicada dicha academia.

Fue un día después, el martes, que la institución le notificó a Alejandra que Dafne había sufrido un desmayo y le pedían permiso para llevarla al doctor.

Después de dicho "incidente", 4 días posteriores de haber llegado, le avisaron a la mamá de Dafne que ella estaba sufriendo de vómitos, tos e incontinencia. En ese momento, Dafne se volvió a desvanecer y segundos después, su cuerpo ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo a lo dicho por la familia de la víctima, lo ocurrido en la Academia tendría inconsistencias y demandan un posible feminicidio.

Tras realizar una segunda autopsia, los expertos determinaron que la menor de edad falleció por asfixia por sumersión.

Exigen justicia por Dafne, la adolescente que murió en un campamento militarizado en Tamaulipas.



Su familia pide que el caso sea investigado como feminicidio y denuncia presuntas irregularidades, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación.



Con el reporte de… pic.twitter.com/VoOavenQa4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 20, 2026

Testimonios de exalumnos evidencian a la Academia Militarizada

Tras los lamentables hechos, exalumnos de la Academia decidieron apoyar a la mamá de Dafne y relataron los maltratos que vivieron dentro que consistían en tareas físicas agotantes, amenazas, golpes, malos tratos y hasta acoso.

Una exalumna comentó: "En base a mi experiencia, viví acoso, humillaciones, falta de respeto y muchísimas más cosas. Puedo dar seña santo y fe que realmente sí pasa todo lo que se está diciendo. Lo peor es que cuando tu intentabas hablar o pedir apoyo muchas de esas veces te hacían creer que era tu culpa que estabas exagerando"

Y no es la única, pues otro exalumno relató: "Yo estuve 5 años ahí y la verdad se viven muchas cosas ahí... tuve un compañero a los 12 años, él tiene déficit de atención y autismo... a mi compañero lo amarraban en una perrera... a muchos compañeros los amarraban también y los colgaban de patas"

¿Qué va a pasar con el caso de Dafne?

La familia de la menor fallecida busca justicia y que su presunto asesinato se tipifique como feminicidio. Por ahora ya se organizaron marchas y movilizaciones para exigir que se investigue a fondo a esta Academia que entregó a la menor sin vida.