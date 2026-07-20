Emergencia en Refinería de Salamanca: Lluvia atípica inunda drenajes y desata incendio

Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió una tarjeta informativa oficial tras registrarse una emergencia en el interior de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato. De acuerdo con el reporte oficial de la institución estatal, el origen del incidente derivó de las severas condiciones climáticas registradas durante la tarde del domingo anterior, las cuales generaron afectaciones directas en los sistemas pluviales y sanitarios del complejo petrolero en el estado.

Se notificó de manera formal que una lluvia torrencial atípica superó la capacidad del sistema hidráulico interno de las instalaciones industriales. Dicha acumulación extraordinaria de agua provocó la inundación total de los drenajes localizados específicamente en la zona norte del complejo refinador, un hecho técnico que generó las condiciones necesarias para el incendio en esa sección operativa.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex sofoca conato de incendio en Refinería Salamanca tras lluvia torrencial atípica

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Ante la emergencia, la brigada y el personal especializado en el combate contra siniestros de la propia refinería implementaron los protocolos internos de contención y seguridad, logrando sofocar el fuego de forma inmediata y evitando una propagación mayor hacia las plantas de refinación adyacentes.

El accidente se suma a una serie de eventos de riesgo que han encendido los focos rojos sobre las condiciones de seguridad industrial en el complejo tabasqueño durante el presente año. En el mes de marzo, un incendio de magnitudes considerables registrado en las inmediaciones de la refinería dejó un saldo trágico de cinco personas muertas, convirtiéndose en el incidente más letal de la zona hasta la fecha.

Posteriormente, durante el mes de mayo, ocurrió otro siniestro en el marco del desarrollo de diversos trabajos de mantenimiento programado, el cual afortunadamente concluyó sin el reporte de víctimas.

Un trabajador lesionado y reporte de estado de salud fuera de peligro

A pesar de la oportuna reacción de las cuadrillas de emergencia, las autoridades corporativas confirmaron afectaciones a la integridad del personal operativo en el lugar de los hechos. Durante las intensas labores de control y mitigación del conato de incendio, un trabajador adscrito a la planta sufrió una lesión menor en el área del siniestro.

Inmediatamente después de recibir los primeros auxilios dentro de la refinería, el empleado fue trasladado a una unidad médica cercana para recibir la atención profesional oportuna correspondiente a su diagnóstico. En su informe de cierre, la empresa reportó de forma oficial que el estado de salud del operario se mantiene estable y totalmente fuera de peligro, quedando bajo observación médica de rutina debido al protocolo institucional de accidentes laborales.