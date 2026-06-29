¿Te toca verificar? Actualizan el calendario de verificación vehicular en Edomex para 2026

El Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estatal hicieron público la nueva actualización del calendario del programa de verificación vehicular 2026 en el Edomex .

Con el objetivo de mantener una regulación y reducir los contaminantes provenientes de los automóviles de gasolina, diésel y gas, el programa de verificación se mantendrá activo para el segundo semestre de este año para todos los propietarios que tengan vehículos con placas y engomado del Estado de México.

¿Cuándo inicia la Verificación Edomex del segundo semestre?

A partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2026, los propietarios de vehículos con placas del Estado de México deberán cumplir con la Verificación Edomex correspondiente al segundo semestre del año; el trámite continuará realizándose mediante citas programadas para distribuir la demanda entre los verificentros y evitar saturaciones.

Los centros de verificación atenderán de l unes a viernes, de 08:00 a 19:00 horas , mientras que los sábados brindarán servicio hasta las 15:00 horas; antes de acudir, es indispensable generar una cita en el sistema habilitado por las autoridades estatales.

Así quedó el calendario de Verificación Edomex 2026

El programa mantiene la asignación de fechas con base en el color del engomado y la terminación de las placas.



Julio y agosto: engomado amarillo, terminación 5 y 6.

Agosto y septiembre: engomado rosa, terminación 7 y 8.

Septiembre y octubre: engomado rojo, terminación 3 y 4.

Octubre y noviembre: engomado verde, terminación 1 y 2.

Noviembre y diciembre: engomado azul, terminación 9 y 0.

Respetar estas fechas ayuda a evitar contratiempos y posibles sanciones por realizar el trámite fuera del periodo asignado.

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¿Qué vehículos no están obligados a verificar?

La autoridad ambiental mantiene algunas excepciones dentro del programa. No deberán realizar este procedimiento las motocicletas, vehículos con peso bruto igual o menor a 400 kilogramos, automóviles híbridos, híbridos enchufables, eléctricos, tractores agrícolas, maquinaria destinada a la construcción o minería fuera de camino, además de vehículos considerados antiguos, de demostración o de traslado.

¿Cuánto cuesta la Verificación Edomex en 2026?

Las tarifas aplicables durante el segundo semestre permanecen sin cambios respecto a las establecidas al inicio de este año.

