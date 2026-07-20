Eduardo Medrano Contreras venía de visita desde EU a Jalisco y está desaparecido; familiares no dejan de buscarlo

Eduardo Medrano Contreras, de 28 años, está desaparecido desde el domingo 14 de junio de 2026, según informa su familia. Eduardo trabajaba en la construcción en Georgia, Estados Unidos, y aprovechaba sus ingresos para visitar con frecuencia Pinos, Zacatecas, lugar donde viven sus padres y una hermana.

El fin de semana previo a su desaparición, viajó a Ojuelos de Jalisco como lo hacía en sus visitas a México; después de ese viaje, su familia perdió contacto con él.

🔴#IMPORTANTE | Vino desde Georgia a Zacatecas. Fue a Ojuelos de Jalisco y ya no volvieron a saber de él desde el 14 de junio. Buscan a Eduardo Medrano.



Con información: @RepoRivers pic.twitter.com/JuGfE5QtbP — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 19, 2026

Desaparición de Eduardo Medrano: Qué se sabe del caso

Los padres reportan que su teléfono no responde ni recibe mensajes ni llamadas, y la pareja de Eduardo tampoco conoce su paradero. La familia vive en un estado de angustia permanente y ha solicitado ayuda para localizarlo.

María Contreras, madre de Eduardo, compartió a Azteca Noticias lo que le diría a su hijo: “Yo le diría que lo amo, que quiero que esté bien. Darle todo el amor… todo el amor que se pueda”.

Por su parte, Jesús Medrano, padre de la víctima, declaró que quiere terminar con él los sueños que tienen en común. Su padre agregó: “Lo único que busco es a mi hijo de regreso. Es lo único que quiero: a mi hijo”.

Acciones de las autoridades: Ficha de búsqueda activa para Eduardo Medrano Contreras

La Fiscalía del estado abrió una carpeta de investigación con el nombre de Eduardo Medrano Contreras para indagar su desaparición. Asimismo, la Comisión de Búsqueda emitió una ficha de localización destinada a difundir sus rasgos y facilitar su reconocimiento por parte de la ciudadanía.

La familia ha compartido fotografías familiares con la intención de que cualquier persona que lo haya visto pueda identificarlo y reportarlo.