Apagón en Yucatán: Misteriosa falla eléctrica deja sin luz a tres estados del sureste mexicano

Un apagón masivo ha dejado sin energía eléctrica a gran parte de la Península de Yucatán la tarde de este viernes, afectando a los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El “mega apagón peninsular”, ha provocado la interrupción del suministro en múltiples ciudades y municipios de la región.

Hasta el momento, las autoridades federales no han revelado la causa de la falla, pero ya se investiga su origen y si pudo haber afectado a más regiones del país.

Falla eléctrica peninsular: Layda Sansores afirma que se está trabajando en ello

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue una de las primeras autoridades en confirmar la magnitud del problema a través de sus redes sociales. En un breve mensaje, informó: “Se registró una falla eléctrica peninsular que ocasionó interrupciones en el suministro de energía en Campeche, Yucatán y Quintana Roo”.

La mandataria aseguró que las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “ya se está trabajando en ello” para restablecer el servicio lo antes posible.

El apagón, que afectó a miles de hogares y negocios en toda la península, está siendo investigado para determinar el punto exacto y la causa de la falla. Las autoridades trabajan para esclarecer si se trató de un problema en las líneas de transmisión, una sobrecarga en el sistema o alguna otra eventualidad que haya provocado el colapso del suministro en los tres estados.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, también dio a conocer la interrupción del suministro eléctrico, además de que el gobierno del estado ya solicitó un informe oficial a la CFE.

*Información en desarrollo

