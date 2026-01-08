VIDEO | ¡Grabó su propio asalto! Sujetos roban motocicleta a un hombre en Jiutepec, Morelos

La tranquilidad de la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Jiutepec en el estado de Morelos , se rompió una vez más. Un hombre que circulaba en su motocicleta sufrió un asalto, el cual fue perpetrado por dos sujetos que, sin mediar palabra, sacaron un arma de fuego para obligarlo a detenerse. Bajo amenazas, la víctima no tuvo más remedio que bajar de su unidad y entregarla para salvar su vida.

El robo ocurrió en cuestión de segundos, dejando al afectado a pie y con la impotencia de ver cómo los criminales se alejaban con su patrimonio sin que nadie pudiera intervenir.

Mientras Margarita González presume que han disminuido los delitos en #Morelos y ya está lista con sus acarreados para aplaudirle a la presidenta en #Cuernavaca, así te asaltan y roban con total tranquilidad e impunidad en cualquier lugar del estado, está vez sucedió en #Jiutepec pic.twitter.com/yDQD62xXrE — Morelos News (@_Morelos_News) January 7, 2026

Ausencia de patrullas en la zona ubicada en Morelos

Lo que más indigna a los testigos y al propio afectado es la facilidad con la que los ladrones escaparon. Tras hacerse con la motocicleta, los sujetos se dieron a la fuga por las calles de la colonia con total calma. A pesar de los reportes, la reacción policial tardó en llegar, lo que permitió que los delincuentes se perdieran entre las vialidades de Jiutepec sin dejar rastro alguno.

Esta falta de respuesta inmediata ha dejado claro que la vigilancia es deficiente.

No hay respuestas de parte de las autoridades

Los habitantes de Vista Hermosa ya no pueden más. Según medios locales, de acuerdo a los propios vecinos, los asaltos y robos de vehículos han dejado de ser casos aislados para convertirse en el pan de cada día. "Aquí los delincuentes ya no tienen horario, asaltan igual a las diez de la mañana que en la noche", comentó uno de los residentes que prefirió el anonimato.

La percepción general es que Jiutepec se ha convertido en un "foco rojo" donde la presencia de las autoridades es casi invisible, dejando a los ciudadanos a merced de quienes operan fuera de la ley.

#GrabaASaltantes

Un hombre grabó al momento de ser interceptado por dos hombres que le robaron su motocicleta; las ratas igual iban en moto una azul ocurrió en #jiutepec. En la gráfica los dos asaltantes. #Morelos pic.twitter.com/qs3d5vCgzm — Multimagen (@Multimagen_Info) January 7, 2026

Morelos en crisis: La inseguridad que no da tregua

Este nuevo atraco se suma a una lista interminable de delitos patrimoniales que azotan al municipio. La crisis de seguridad en Jiutepec parece profundizarse cada mes, mientras que los resultados de las estrategias municipales siguen sin aparecer. Para la ciudadanía, las cifras oficiales no concuerdan con la realidad de miedo que se vive al salir a las calles o al circular en cualquier vehículo.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha reportado la recuperación de la motocicleta ni la detención de algún sospechoso relacionado con este asalto violento.

Qué hacer ante un asalto de este tipo

Las autoridades recomiendan siempre priorizar la vida antes que lo material. En caso de ser víctima de un asalto armado, se sugiere no poner resistencia, tratar de memorizar rasgos físicos de los agresores y, de ser posible, la dirección de huida. Posteriormente, es vital realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que el reporte de robo sea ingresado al sistema nacional y la unidad pueda ser recuperada en un retén.