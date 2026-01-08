De la risa a los golpes; golpean a payaso en Parque Bicentenario en Tapachula, Chiapas

Un payaso invitado a un evento cultural en el Parque Bicentenario en Tapachula, Chiapas, terminó golpeado, presuntamente por personal de una mezcalería instalada en la zona gastronómica.

El artista, conocido como Payaso Mike, participaba como invitado especial en el evento “Guelaguetza en Tapachula”. Aunque normalmente cobra por sus presentaciones, en esta ocasión aceptó colaborar de manera gratuita para apoyar la actividad y atraer más público. Incluso recibió un reconocimiento por su participación, lo que hace aún más desconcertante lo ocurrido después.

El altercado que desató la golpiza contra el payaso en Tapachula

De acuerdo con testigos y versiones difundidas en medios locales, durante el desarrollo del evento se registró un altercado que no solo afectó al payaso , sino también a otros comerciantes, entre ellos vendedores de joyería. Los afectados aseguran que no fue un pleito personal, sino una acción directa en su contra.

#Entérate| En Tapachula, Chiapas, un sujeto y un payaso fueron protagonistas de una pelea en el Parque Bicentenario, mientras se llevaba acabo un evento cultural.#EnlaceTabasco pic.twitter.com/OPX7Pnbewl — Enlace Tabasco (@enlace_tabasco) January 7, 2026

La situación escaló rápidamente y quedó evidenciada en un video de apenas 18 segundos, el cual comenzó a circular la noche del martes 6 de enero en páginas de denuncia ciudadana. Las imágenes muestran cómo el Payaso Mike es golpeado brutalmente por un sujeto en los pasillos del área gastronómica.

Video viral muestra la agresión contra el Payaso Mike

En la grabación se observa que el comediante recibe varios golpes sin poder defenderse al inicio. Cuando logra reaccionar y responder a puñetazos, un segundo hombre interviene, aparentemente para separar la pelea, pero termina sometiéndolo por el cuello y lo lanza al suelo, donde intentan continuar la agresión.

La escena provoca indignación no solo por la violencia, sino porque ocurrió en un evento familiar, con niños y familias presentes. Finalmente, otras personas intervinieron, lograron resguardar al payaso y contener a los agresores, aunque el video no muestra el desenlace completo.

Señalan a comerciantes de una mezcalería en el Parque Bicentenario

Según distintos reportes locales, los presuntos agresores serían comerciantes participantes del evento, específicamente encargados de una mezcalería. También se señala que habrían estado bajo los efectos del alcohol, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la organización del evento .

Hasta el momento, la policía de Tapachula no reporta personas detenidas, ni se ha informado de manera oficial sobre una denuncia presentada. Sin embargo, el propio Payaso Mike ya manifestó su intención de proceder legalmente, por lo que se espera que en las próximas horas emita una actualización pública del caso.