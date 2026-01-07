¡Qué susto! Dejan un misil mortero en estación de Bomberos de León, Guanajuato

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y fuerzas federales se registró en la ciudad de León, Guanajuato, luego de que un artefacto explosivo tipo misil mortero fuera abandonado en la Estación Número 6 de Bomberos, ubicada en la colonia Villas de San Juan. El hecho generó alarma entre el personal operativo y activó protocolos de seguridad de alto nivel.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer, quien aparentemente se dedica a la pepena, llegó hasta el estacionamiento de la estación de Bomberos y dejó el objeto sospechoso sin dar explicación alguna. Tras abandonar el lugar, los elementos de Bomberos se aproximaron para revisar el artefacto y detectaron que se trataba de un misil mortero , por lo que de inmediato se procedió a desalojar las instalaciones y a solicitar apoyo de corporaciones especializadas.

Activan protocolos de seguridad por misil mortero en León

Luego de confirmar el riesgo, los Bomberos activaron los protocolos de seguridad correspondientes, acordonando el área para evitar cualquier incidente que pusiera en peligro al personal y a vecinos de la zona. La estación fue evacuada de manera preventiva mientras se esperaba la llegada de expertos en manejo de explosivos.

Minutos más tarde, elementos de Fuerzas Especiales y del Ejército Mexicano arribaron al lugar para hacerse cargo del artefacto. Tras una evaluación técnica, se determinó que el explosivo debía ser retirado de la zona urbana y detonado en un sitio seguro.

Ejército detona el explosivo de forma controlada en Guanajuato

Horas después, el artefacto explosivo fue trasladado a un predio ubicado en la comunidad de Duarte, una zona alejada de áreas habitadas. En ese lugar, personal del Ejército Mexicano realizó una explosión controlada, siguiendo estrictos protocolos de seguridad.

Las autoridades informaron que la detonación se efectuó sin incidentes y que no se registró ningún riesgo para la población, descartando daños materiales o personas lesionadas. El operativo concluyó con éxito y la zona fue declarada segura.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad o localización de la mujer que abandonó el artefacto, aunque no se descarta que las autoridades ya analicen cámaras de videovigilancia y otros indicios para esclarecer cómo llegó el explosivo hasta ese punto de la ciudad.

Riesgo y daño potencial de un misil mortero

Un misil o granada de mortero es un artefacto de uso militar con alto poder destructivo, diseñado para explotar al impactar o tras ser activado. En una zona urbana, este tipo de explosivo puede provocar lesiones graves, muertes, daños estructurales severos y una onda expansiva capaz de afectar viviendas y vehículos cercanos.

Especialistas señalan que, de haber detonado en la estación de Bomberos o en sus alrededores, el saldo pudo haber sido catastrófico, debido a la presencia constante de personal operativo y ciudadanos en la zona. Por ello, las autoridades reiteran la importancia de no manipular objetos sospechosos y reportarlos de inmediato al número de emergencias.