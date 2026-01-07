Caos en la ZMG: Fuerte choque y volcadura colapsan Av. Vallarta; heridos por riña y accidentes en carretera

Un aparatoso accidente se registró sobre la Avenida Vallarta, a la altura de la calle Allende, en la colonia Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan. El percance, descrito por los servicios de emergencia como de "alta cinemática" debido a la velocidad de la vía, involucró a tres vehículos.

Según las primeras investigaciones, la conductora de una camioneta perdió el control, invadió el carril contrario e impactó de frente a otro automotor, provocando que este terminara volcado. Tras el siniestro , la presunta responsable logró escapar del lugar.

Paramédicos de la Cruz Verde Las Águilas brindaron los primeros auxilios a cuatro personas que resultaron con lesiones leves. Sin embargo, los daños materiales fueron severos, ya que dos de las camionetas involucradas fueron declaradas pérdida total. Debido a la magnitud del choque , elementos de la Policía Vial tuvieron que cerrar la circulación en el paso a desnivel por más de una hora, colapsando tres carriles de la arteria principal mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades y limpiar la zona.

Riña a cuchilladas en Chulavista deja dos heridos y un detenido

La violencia se hizo presente en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, específicamente en la zona de Chivbarrio, donde una disputa entre dos sujetos pasó de los golpes al uso de armas blancas. Ambos hombres fueron ingresados de urgencia a las instalaciones de la Cruz Verde Concepción del Valle tras presentar diversas heridas producidas por un cuchillo.

De acuerdo con versiones policiales, durante la pelea uno de los involucrados sacó un arma blanca y asestó dos puñaladas en la pierna a su adversario. No obstante, este último logró desarmar al agresor y le propinó una herida en el cráneo. Elementos de la policía municipal y estatal intervinieron en el lugar de los hechos; el hombre que portaba originalmente el arma quedó bajo custodia policial y fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado para determinar su situación jurídica.

Rescate de prensados tras volcadura en la carretera a Ameca

Unidades especializadas en rescate urbano de la Cruz Roja, en coordinación con paramédicos del municipio de El Arenal, se movilizaron hacia la carretera a Ameca tras el reporte de un accidente de alto impacto. Al arribar al sitio, localizaron una camioneta de mudanza volcada fuera de la carpeta asfáltica tras haberse estrellado contra dos montículos de grava.

El personal de emergencia trabajó intensamente para rescatar a dos hombres que se encontraban atrapados entre los fierros retorcidos de la cabina. El saldo del percance fue de dos lesionados graves que fueron trasladados a distintos puestos de socorro. Se presume que el conductor perdió el control de la unidad debido al peso del menaje que transportaba, lo que provocó la salida del camino. Tanto el vehículo como la carga fueron catalogados como pérdida total por las autoridades.