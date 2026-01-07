Dan hasta 50% de descuento en el predial 2026 en Cancún; requisitos y fechas

El Ayuntamiento de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, ha oficializado el lanzamiento de su campaña de recaudación para el ejercicio fiscal 2026 recaudación para el ejercicio fiscal 2026 . Bajo el lema "Predial anticipado, descuento garantizado", la administración de Cancún busca incentivar el cumplimiento de esta obligación fiscal mediante un sistema de beneficios económicos que favorece a quienes realicen su aportación de manera temprana durante los primeros meses del año.

¿Cómo obtener el descuento en el predial 2026 en Cancún?

Para acceder a las reducciones en el costo del impuesto, los ciudadanos de Cancún deben realizar su pago dentro de los periodos establecidos por el gobierno municipal, ya que el beneficio disminuye conforme avanza el calendario. Aquellos contribuyentes que acudan entre el 7 y el 21 de enero obtendrán el mayor incentivo, correspondiente a un 15% de rebaja.

Quienes realicen el trámite en el segundo bloque, que abarca del 22 de enero al 15 de febrero, recibirán un 10% de descuento. Finalmente, se aplicará un 5% de beneficio para los pagos efectuados entre el 16 de febrero y el 15 de marzo.

Existen consideraciones especiales para los adultos mayores que posean la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). Para este sector de la población, el Ayuntamiento de Benito Juárez garantiza un descuento del 50% durante todo el año 2026, siempre que el inmueble en cuestión sea de uso habitacional. Este apoyo social comienza a aplicarse formalmente desde el 6 de enero y permanece vigente hasta el 31 de diciembre.

¿Dónde se checa el predial en Cancún, Quintana Roo?

El programa anunciado por el Ayuntamiento de Benito Juárez establece las directrices para que los habitantes de la ciudad puedan consultar y regularizar su situación patrimonial.

Los contribuyentes deben estar atentos a las plataformas y oficinas dispuestas por la autoridad municipal de Cancún para verificar los montos correspondientes a sus propiedades.

Es fundamental realizar esta verificación de manera oportuna para poder aprovechar los porcentajes de descuento escalonado mencionados anteriormente, los cuales se aplican directamente al momento de liquidar el adeudo en las fechas estipuladas por el programa de pago anticipado.

¿Cuál es la fecha límite para el pago del predial en Cancún?

Aunque la obligación fiscal persiste durante todo el año, el esquema de incentivos económicos tiene fechas de corte muy claras. La oportunidad para aprovechar cualquier porcentaje de descuento general finaliza el 15 de marzo de 2026.

Es importante mencionar que, de manera paralela, otros municipios como Othón P. Blanco también tienen sus propios límites; por ejemplo, en la capital del estado, el descuento del 15% tiene como fecha límite el 31 de enero.

En Othón P. Blanco, además del pago corriente, se ofrece una reducción del 75% en recargos de años previos si se liquida antes de terminar enero. Asimismo, sectores como personas con discapacidad, jubilados y trabajadores municipales de esa zona tienen hasta el 31 de marzo para aprovechar subsidios específicos del 50%.

En Cancún, la planificación financiera de los ciudadanos debe considerar el 15 de marzo como el límite para no perder los beneficios del programa de descuentos escalonados del 15, 10 y 5 por ciento.

